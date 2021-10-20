MEB'den son dakika kararı! 7,8, 11 ve 12. sınıfları kapsıyor! Yarın...

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) son dakika olarak duyurdu. Flaş MEB kararı 7,8, 11 ve 12. sınıfları ilgilendiriyor. 81 il milli eğitim müdürlüğüne yazı ile bildirildi. 26 ve 27 Ekim'de yapılacak. Detaylar bakanlık tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kazanım değerlendirme sınavları yapacak.

MEB harekete geçti. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor. 26- 27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs salgını sürecinde öğrencilerin uzaktan eğitim görmesi nedeniyle ortaya çıkan öğrenme kayıplarını tespit ediyor. Bu kapsamda 7,8, 11 ve 12. sınıflar için kazanım değerlendirme sınavı yapılacak.

MEB tarafından konu ile ilgili yazı 81 il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Detaylar yazılı olarak bildirildi.