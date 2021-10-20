MEB'den son dakika kararı! 7,8, 11 ve 12. sınıfları kapsıyor! Yarın...

MEB harekete geçti. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor. 26- 27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs salgını sürecinde öğrencilerin uzaktan eğitim görmesi nedeniyle ortaya çıkan öğrenme kayıplarını tespit ediyor. Bu kapsamda 7,8, 11 ve 12. sınıflar için kazanım değerlendirme sınavı yapılacak.
MEB tarafından konu ile ilgili yazı 81 il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Detaylar yazılı olarak bildirildi.
Ortaokul öğrencileri için Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik derslerinden 25'er soru; lise öğrencileri için ise Türk Dili ve Edebiyatı ve Matematik için 30'ar, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden ise 15'er soruyla sınav yapılacak. Sorular il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince okul yönetimlerine teslim edilecek.