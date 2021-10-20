20 Ekim 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.433 0.23 EURO 10,8670 0.37
USD 9,3450 0.55 ALTIN 533,510 0.92
CANLI BORSA
TÜMÜ

MEB'den son dakika kararı! 7,8, 11 ve 12. sınıfları kapsıyor! Yarın...

20 Ekim 2021 Çarşamba - 9:16 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 9:17

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) son dakika olarak duyurdu. Flaş MEB kararı 7,8, 11 ve 12. sınıfları ilgilendiriyor. 81 il milli eğitim müdürlüğüne yazı ile bildirildi. 26 ve 27 Ekim'de yapılacak. Detaylar bakanlık tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kazanım değerlendirme sınavları yapacak.


MEB harekete geçti. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor. 26- 27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. 

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs salgını sürecinde öğrencilerin uzaktan eğitim görmesi nedeniyle ortaya çıkan öğrenme kayıplarını tespit ediyor. Bu kapsamda 7,8, 11 ve 12. sınıflar için kazanım değerlendirme sınavı yapılacak. 

MEB tarafından konu ile ilgili yazı 81 il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Detaylar yazılı olarak bildirildi. 

Ortaokul öğrencileri için Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik derslerinden 25'er soru; lise öğrencileri için ise Türk Dili ve Edebiyatı ve Matematik için 30'ar, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden ise 15'er soruyla sınav yapılacak. Sorular il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince okul yönetimlerine teslim edilecek.
 
 
 

ETİKETLER

MEB MEB açıklama MEB duyuru MEB karar MEB kararı MEB son dakika MEB son dakika açıklama MEB duyuru son dakika MEB sınav Milli Eğitim Bakanlığı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.