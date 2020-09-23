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MEB'den son dakika EBA açıklaması! EBA neden çöktü?

23 Eylül 2020 Çarşamba - 16:37 | Son Güncelleme : 23 09 2020 - 16:52

MEB'den 22 Eylül Salı günü EBA'da yaşanan teknik soruna ilişkin açıklama yapılarak, "Eş zamanlı kullanıcı yoğunluğuna bağlı olarak 08.30 – 12.00 saatleri arasında aralıklı olarak bazı kullanıcılar tarafından karşılaşılan erişim sorunları, vakit kaybetmeksizin yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırılmıştır." denildi. Peki, EBA Salı günü neden çöktü?


Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 22 Eylül Salı günü EBA'da yaşanan teknik soruna ilişkin açıklama yapıldı. EBA neden çöktü?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamada, dün sabah saatlerinde EBA  platformuna ve EBA Canlı Ders uygulamasına erişimde yaşanan teknik sorunla ilgili  kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.
 
"Eş zamanlı kullanıcı yoğunluğuna bağlı olarak 08.30-12.00 saatleri  arasında, aralıklı olarak bazı kullanıcılar tarafından karşılaşılan erişim  sorunu, vakit kaybetmeksizin teknik ekiplerimizce yapılan iyileştirmelerle hızla  çözüme ulaştırılmıştır." bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"22 Eylül itibarıyla uygulamaya alınan canlı ders zaman çizelgesindeki  yeniliklerle, bir öğrencinin gün içinde işleyebileceği canlı ders sayısı büyük  oranda artırılmıştır. Bu uygulamayla, TRT EBA TV yayınlarına ilave olarak  öğrencilerin, günlük ders programının tamamına yakınını canlı dersler  aracılığıyla, öğretmenleriyle etkileşimli olarak yapması amaçlanmıştır. Söz  konusu uygulamanın ilk günü olması sebebiyle eş zamanlı kullanıcı yoğunluğu  oluşmuştur. Eş zamanlı kullanımdan kaynaklı bu durumla ilgili tespitler, anlık  olarak yapılmış ve aynı gün iyileştirmeler devreye alınmıştır. Bu kapsamda  öğrencinin, dersin başlamasından 30 dakika öncesine kadar kolaylıkla sisteme  erişerek doğrudan canlı dersine katılabilmesini sağlayacak 'hızlı geçiş' özelliği  iyileştirilmiştir."
 
"Siber saldırılara anında müdahale edildi"
 
Bakanlığın açıklamasında, yeni dönem açılışı ile çok yüksek düzeyde  kullanım trafiğine  ulaşan EBA'nın, küresel ölçekte dikkat çekerken siber  saldırılara da maruz kaldığına ve hizmet kalitesinin etkilenebildiğine işaret  edildi.
 
Dağıtık Hizmet Engelleme Saldırılarını İzleme Raporları'na göre, söz  konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleştiği bildirilen açıklamada,  "Bu durumun erken farkına varılmasıyla anında müdahaleler neticesinde, 2 saat  içinde EBA platformu ve EBA Canlı Ders sistemi  hizmet sunmaya devam etmiştir.  EBA sistemleri 7/24 kontrol merkezi ile izlenmekte ve kesintisiz hizmet sunumu  için gerekli müdahaleler yapılmaktadır. 22 Eylül öğleden sonra ve 23 Eylül  tarihlerinde benzer kullanım yoğunluğuyla karşılaşılmasına rağmen herhangi bir  sorun olmaksızın öğrenci, veli ve öğretmenlerimize hizmet sunulmaktadır."  ifadeleri kullanıldı.
 

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