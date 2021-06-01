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MEB'den son dakika açıklaması! Telafi eğitimi, karneler, yaz okulu...

AA |  01 Haziran 2021 Salı - 10:39 | Son Güncelleme : 01 06 2021 - 11:14

MEB harekete geçti ve resmen duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş karar! Tek tek açıklandı. Telafi eğitimi, karneler, yaz okulu... Milyonlarca öğrencinin merak ettiği sorular yanıtını buldu.


Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Milli eğitim Bakanlığı yeni alınan kararları tek te a.ıkladı. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamada telafi eğitimi, yaz okulu ve karnelerin verileceği tarihe ilişkin detaylar paylaşıldı. 
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımız 2  Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların  fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak."  dedi. 
 
Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında, dün  gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar  doğrultusunda Türkiye genelinde bugünden itibaren tüm ilkokul ve bünyelerindeki  ana sınıflarda, 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde haftada 2  gün yüz yüze eğitime geçildiğini hatırlattı.
 
Diğer okul öncesi eğitim kurumlarında mevcut durumda olduğu gibi tam  zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edileceğini, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim  yerlerindeki temel eğitim okullarında ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime 5  gün, tam zamanlı olarak başlanıldığını aktaran Selçuk, yüz yüze eğitimlere  katılımın yine isteğe bağlı olacağını vurguladı.
 
Selçuk, Kovid-19 salgını sürecinde TRT EBA kanalları, EBA platformu ve  farklı destek mekanizmalarıyla öğrencilere en nitelikli içeriklerle ulaşmaya  çalıştıklarını dile getirerek, eğitimin uzaktan gerçekleşmesinin öğrenci,  öğretmen ve aileler için birtakım sınırlılıklar doğurduğuna dikkati çekti.
 
Bu sınırlılıklardan kaynaklanan akademik ve sosyal ihtiyaçları  belirlemek için yapılan araştırmalarda, farklı öğrenci gruplarında değişik  seviyelerde bir telafi çalışmasına ihtiyaç olduğunu tespit ettiklerini bildiren  Selçuk, bundan dolayı öğrencilerin sosyal, duygusal alanda iyileşeceği ve  fiziksel olarak aktif olacağı bir telafi programıyla salgının eğitime yansıyan  olumsuzluklarını hep birlikte bertaraf etmek, eğitimde fırsat adaleti ilkesi  doğrultusunda öğrencileri akademik, sosyal, duygusal, fiziksel ve sağlık  yönlerinden desteklemek istediklerine değindi.
 
 "Dileyen karnesine 18 Haziran'dan itibaren ulaşabilecek"
 
Bu nedenle Ulusal Destekleme Programını (UDEP) hazırladıklarını  aktaran Selçuk, şunları kaydetti:
 
"Bildiğiniz gibi 2020-2021 eğitim öğretim yılını 2 Temmuz Cuma günü  sonlandırıyoruz. Biz, öğrencilerimiz iyi mi, evde kalmaktan yorulmuşlar mı, bir  sıkıntıları var mı, bunları görüp tespit etmek ve onlara iyi gelmek için  okullarımızı açık tutacağız. Bu arada 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız  sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda  yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için de  karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18  Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek."
 
Selçuk, 2 Temmuz'un ardından da öğrencileri güzel bir yazın  beklediğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:
 
"Yaz dönemiyle birlikte Bakanlığımız yaklaşık 1,5 yıl sürecek olan  UDEP sürecine de girmiş oluyor. Biraz önce de ifade ettiğim gibi yaklaşık 1,5 yıl  sürecek UDEP kapsamında yapılacak çalışmalardan kısaca bahsetmek isterim. Her  okulumuz Talim Terbiye Kurulunca hazırlanan öncelikli ve kritik kazanımları  dikkate alarak zümreler marifetiyle hazırlanan çerçeve dahilinde kendi  okullarındaki öğrenci gruplarının ihtiyaçlarını belirleyecek. Okullar kendisine  1,5 yıl sürecek UDEP kapsamında böylece bir telafi planı da oluşturmuş olacak.
 
18 Haziran- 2 Temmuz aralığında okullarımız çalışmalarını bu planlar  doğrultusunda uygulamaya başlayacaklar. Okullarımız 2 Temmuz'dan, yeni  eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından  faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için de açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda  çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler,  isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu  programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler, tabii  isterlerse."
 
"Telafi ve destek çalışmaları yıl boyu sürdürülecek"
 
Dolu dolu geçen bir yazın ardından başlayacak yeni eğitim-öğretim  yılında öğrencilerin telafi ve destek çalışmalarının da yıl boyu sürdürüleceğini  açıklayan Selçuk, şunları söyledi:
 
"1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması  başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre de ihtiyacı tespit edilen  öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız. 3 ve 4. sınıfları ise  İlkokullarda Yetiştirme Programı 'İYEP' uygulaması ile destekleyeceğiz. Ortaokul  öğrencilerimizin de yeterlilik düzeyleri uluslararası kriterlere uygun bir  şekilde değerlendirilecek ve onlara da öğrenme düzeylerine uygun çalışma planı  verilecek.
 
Liseler için kritik kazanımlar taraması hazırladık. Tespitler  neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü  sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefliyoruz. Elbette bu süreçler  her okulun kendi ihtiyacına göre şekillenecek. Çünkü okullar ihtiyaçlarını en iyi  şekilde bilirler."
 
Selçuk, UDEP çerçevesinde bakanlık, belediye ve sivil toplum  kuruluşlarının da telafi eğitimi programına destek vereceğine değinerek,  "telafidebendevarim.meb.gov.tr" isimli bir web sitesi hazırladıklarını duyurdu.
 
 Sitede çocuklar, öğretmenler ve veliler için ayrı ayrı bölümler  bulunduğunu aktaran Selçuk, "Gelecek hafta da ortaokul ve lise öğrencilerimizle  kavuşacağız. Bilhassa bu son haftaların, mezun olacak öğrencilerimiz için, hayat  boyunca unutamayacakları bu günleri okullarında hep birlikte geçirecek olmaları  bizim için emin olun ayrı bir sevinç. Hepsine başarılar diliyor, gözlerinden ayrı  ayrı öpüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
 
  
 

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