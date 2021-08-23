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MEB'den son dakika açıklaması! 81 ile yazı gönderildi! Tarih belli oldu

AA |  23 Ağustos 2021 Pazartesi - 11:56 | Son Güncelleme : 23 08 2021 - 12:06

MEB son dakika gelişmesini duyurdu! Milyonları ilgilendiriyor. MEB tarafından tüm illere gönderilen yazıda, öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 31 Ağustos Salı günü başlayacağı ve eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile uyum eğitimine yönelik planlamalar sebebiyle okula uyum eğitimlerinin 1-3 Eylül'de yapılacağı hatırlatıldı.


Yazıda, öğrencilerin okula uyumlarının etkin bir şekilde sağlanması  için uyum eğitimi uygulamalarının belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülmesinin  önem arz ettiği vurgulandı. Buna göre, genelge doğrultusunda eğitim ve öğretim yılının başladığı 6  Eylül itibarıyla ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5'inci sınıf öğrencilerinin  eğitim ortamına uyumlarının sağlanması için gerekli rehberlik çalışmaları  yapılacak.  Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6  Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış  bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Uyum etkinlikleri kapsamında oyun temelli etkinliklere, öğrencilerin  okula aidiyet duygusunu artıran faaliyetlere yer verilecek. Öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif  etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması  ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak. Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı,  hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım  ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak. Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanları uyum çalışma süreç ve  etkinliklerine aktif olarak katılacak. Taşımalı eğitim öğrencileri de yerel imkanlar ölçüsünde uyum  eğitiminden yararlandırılacak.
 

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