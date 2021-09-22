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MEB'den son dakika açıklaması! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıfları kapsıyor! Sınavlar ve notlar...
MEB'den son dakika açıklaması! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıfların hepsini kapsıyor. Yüz yüze eğitim açıklaması geldi. İlk sınavlar ile ilgili not uyarısı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tüm öğrencilere ilişkin önemli açıklamalar yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için okul öncesi ve ilkokula odaklanılması gerektiğini vurguladı, 'yol haritası çıkaracağız' diyerek duyurdu. Okul öncesi eğitim, ilkokul ve liselerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan ilk sınavlarla ilgili de not uyarısı yapıldı.