MEB'den son dakika açıklaması! Okulların yeniden kapatılması, uzaktan eğitim ve....

MEB'den son dakika açıklaması! Herkes merak ediyordu. Okulların kapatılması ve uzaktan eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. 'Okullar yeniden kapanır mı?' sorusuna yanıt veren Özer, "Okulların kapanması söz konusu değil. Vakaların artması durumunda, vakaların etkilediği sınıflarla ilgili karar alacağız. Okul ya da ilçeleri etkileyecek karar alınmayacak. Okulların açık kalması için her türlü önlemi alıp devam edeceğiz." derken, aynı zamanda öğretmen atamaları, ücretsiz tablet dağıtımı, PCR testi, ikili eğitim gibi birçok konuya dair de açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Yüz yüze eğitimde ilk hafta nasıl geçti? Okullarda vaka görüldü mü? PCR şartı uygulaması nasıl işliyor? Okulların kapatılması tekrar gündeme gelebilir mi? Öğretmen atama takvimine ilişkin detaylar neler? İşte gündeme ilişkin merak edilen sorular ve yanıtları...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları:

Okulların açılması ile ilgili önlemleri aldık. Okullarımızın tüm dezenfektan ve temizlik ihtiyaçlarını karşıladık. Okullarımızı hazır hale getirdik.

Okullarımızın yüz yüze eğitime açılması için Sağlık Bakanlığı ile birlikte alınması gereken önlemlerle ilgili çok kapsamlı bir rehber hazırladık. Öğretmenlerimize de bilgilendirme ve farkındalığı artırmak için ciddi bir eğitim verdik.

TATİL EDİLEN HİÇBİR OKUL YOK

Türkiye'de aktif kullanılan derslik sayımız 850 bin. Yüz yüze eğitimden sonra bir hafta içinde 850 bin sınıftan 198'inde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi, ancak uzaktan eğitim kesintisiz şekilde sürüyor. Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok.

OKULLAR KAPANABİLİR Mİ?

Okulların kapanması gibi bir şey söz konusu değil. Vakaların artması durumunda, vakaların etkilediği sınıflarla ilgili karar alacağız. Okul ya da ilçeleri etkileyecek karar alınmayacak. Okulların açık kalması için her türlü önlemi alıp devam edeceğiz. 1 ay sonra bilimsel veriler değişirse ona göre önlemler alacağız.

ÖĞRETMENLERİN AŞILANMA ORANLARI

Öğretmenlerimizin aşılanma oranları çok yüksek. Türkiye ortalamasından da yüksek. En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91'e çıktı.

İllerimizde her hafta toplanıyoruz. Bilim insanlarından oluşan danışma kurulu oluşturduk. Tıp öğretim üyeleri, psikologlar, iletişim kökenli akademisyenlerle vakaları değerlendiriyoruz.

200'E YAKIN OKULUMUZ İKİLİ EĞİTİME GEÇTİ

200'e yakın okulumuz ikili eğitime geçti. Problemin olduğu okulda ikili eğitime geçilebilir. Vakanın olduğu yere göre esneklik sağlayacağız.

PCR TESTİ

Öğretmenimiz hiçbir semptom göstermiyor. Zorunlu testi yaptırdığı zaman pozitif olduğu ortaya çıktı. Zorunlu PCR testi konusunda alınan önlemin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Çocuklar için ne aşı ne de PCR testi zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa PCR testi yapılmayacak.

ÖĞRENCİLERİMİZİ OKULDAN UZAK TUTMAMAMIZ GEREKİYOR

Okulların açık tutulması sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğunda değil. Virüs sadece okulda yayılmıyor. Velilerimizin tüm vatandaşlarımızın artık sorumluluk alma zamanı. Öğrencilerimizi okullarımızdan uzak tutmamamız gerekiyor. Önlemlere kesinlikle riayet etmemiz gerekiyor. Mutlaka sağlık kurallarımıza uymamız gerekiyor. Okulların açık kalması artık eğitim meselesi değil, milli güvenlik meselesidir. Şimdi el birliği yapma zamanı. Okullarımızı elimizden geldiği kadar en son kapanan kurumlar olarak tutmak için tüm vatandaşlarımızın fedakarlık yapması gerekiyor.

TABLET DAĞITIMI

198 sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Buradaki öğrencilerden tablet veya laptopa ihtiyacı olanlara gönderdik. Vaka bazlı olarak hareket ediyoruz.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI