MEB'den son dakika açıklaması! Okulların yeniden kapatılması, uzaktan eğitim ve....

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Yüz yüze eğitimde ilk hafta nasıl geçti? Okullarda vaka görüldü mü? PCR şartı uygulaması nasıl işliyor? Okulların kapatılması tekrar gündeme gelebilir mi? Öğretmen atama takvimine ilişkin detaylar neler? İşte gündeme ilişkin merak edilen sorular ve yanıtları...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları:
Okulların açılması ile ilgili önlemleri aldık. Okullarımızın tüm dezenfektan ve temizlik ihtiyaçlarını karşıladık. Okullarımızı hazır hale getirdik.
OKULLAR KAPANABİLİR Mİ?
Okulların kapanması gibi bir şey söz konusu değil. Vakaların artması durumunda, vakaların etkilediği sınıflarla ilgili karar alacağız. Okul ya da ilçeleri etkileyecek karar alınmayacak. Okulların açık kalması için her türlü önlemi alıp devam edeceğiz. 1 ay sonra bilimsel veriler değişirse ona göre önlemler alacağız.
ÖĞRETMENLERİN AŞILANMA ORANLARI
Öğretmenlerimizin aşılanma oranları çok yüksek. Türkiye ortalamasından da yüksek. En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91'e çıktı.
İllerimizde her hafta toplanıyoruz. Bilim insanlarından oluşan danışma kurulu oluşturduk. Tıp öğretim üyeleri, psikologlar, iletişim kökenli akademisyenlerle vakaları değerlendiriyoruz.
Çocuklar için ne aşı ne de PCR testi zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa PCR testi yapılmayacak.
ÖĞRENCİLERİMİZİ OKULDAN UZAK TUTMAMAMIZ GEREKİYOR
Okulların açık tutulması sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğunda değil. Virüs sadece okulda yayılmıyor. Velilerimizin tüm vatandaşlarımızın artık sorumluluk alma zamanı. Öğrencilerimizi okullarımızdan uzak tutmamamız gerekiyor. Önlemlere kesinlikle riayet etmemiz gerekiyor. Mutlaka sağlık kurallarımıza uymamız gerekiyor. Okulların açık kalması artık eğitim meselesi değil, milli güvenlik meselesidir. Şimdi el birliği yapma zamanı. Okullarımızı elimizden geldiği kadar en son kapanan kurumlar olarak tutmak için tüm vatandaşlarımızın fedakarlık yapması gerekiyor.
TABLET DAĞITIMI
198 sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Buradaki öğrencilerden tablet veya laptopa ihtiyacı olanlara gönderdik. Vaka bazlı olarak hareket ediyoruz.