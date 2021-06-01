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MEB'den son dakika 6 Haziran kararı, yasak geldi...

AA |  01 Haziran 2021 Salı - 21:31 | Son Güncelleme : 01 06 2021 - 21:31

Yüz binlerce kişi merakla bekliyordu ve Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu. 81 ilde yapılacak. 6 Haziran pazar günü yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınav için hazırlıklar tamamını açıkladı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Salgın nedeniyle sınava katılacak öğrenciler kendi okullarında katılacağı için 2021 yılında sınav yapılacak okul sayısı önemli oranda artırıldı. 2019 yılında 3 bin 873 okulda 59 bin 568 salon kullanılmışken, bu sayı 2021 yılında 17 bin 793 okula ve 82 bin 355 salona çıkartıldı" dedi. Salgın tedbirleri nedeniyle görevli sayısında da artışa gidildi. 2019 yılında 148 bin 946 sınav görevlisi görev yapmıştı, bu yıl yaklaşık 350 bin sınav görevlisi görevli olacak. Sınav binası ve bahçesine yalnızca öğrenci ve görevliler alınacak. Sınav gününden bir gün önce tüm sınav binaları temizlenecek ve sınav görevlileri temas gerektiren sınav işlemlerinde cerrahi eldiven kullanacaklar.


MEB, 6 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınav için  hazırlıklarını açıkladı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 6  Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin son hazırlıklarını,  açıkladı.  Sınavın Kovid-19 salgını koşullarında sağlıklı bir şekilde  gerçekleştirilebilmesi için alınan önlemlerin gerçekleştirilen toplantıda  değerlendirildiğini aktaran Özer, ayrıca 81 ilde hazırlıklarda gelinen noktanın  ayrıntılı olarak ele alındığını bildirdi.
 Özer, 6 Haziran 2021 Pazar günü iki oturum halinde yapılacak sınavın  973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde gerçekleştirileceğini belirterek, şu  bilgileri verdi:
 "Salgın nedeniyle sınava katılacak öğrenciler kendi okullarında  katılacağı için 2021 yılında sınav yapılacak okul sayısı 2019 yılında önemli  oranda artırıldı. 2019 yılında 3 bin 873 okulda 59 bin 568 salon kullanılmışken  bu sayı 2021 yılında 17 bin 793 okula ve 82 bin 355 salona çıkartıldı. Salgın tedbirleri nedeniyle görevli sayısında da artışa gidildi. 2019  yılında 148 bin 946 sınav görevlisi görev yapmıştı. 2021 yılında ise yaklaşık 350  bin sınav görevlisi görevli olacak. Ayrıca rehber öğretmenleri sınav günü salgın  tedbirlerinin uygulanmasında okullarda destek verecekler. Sınav binası ve  bahçesine yalnızca öğrenci ve görevliler alınacak. Sınav gününden bir gün önce  tüm sınav binaları temizlenecek ve sınav görevlileri temas gerektiren sınav  işlemlerinde cerrahi eldiven kullanacaklar. 2020 LGS sınavında olduğu gibi sınava girecek tüm öğrencilere ve  sınavda görev alacak öğretmenlere, maske ve dezenfektanlar okullarda ücretsiz  olarak verilecek. Ayrıca, sınav binalarında el antiseptiği ve yedek maske  bulundurulacak."
 
Öte yandan, Bakan Yardımcısı Özer'in başkanlığında yapılan toplantıya,  Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Ortaöğretim  Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın  Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem  Gençoğlu, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül,  Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail  Çolak, Personel Genel Müdürü Ömer İnan, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih  Leblebici ve 81 il müdürü katıldı.
 
 

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