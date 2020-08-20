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MEB'den özel okullarla ilgili flaş açıklama

AA |  20 Ağustos 2020 Perşembe - 21:18 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 21:18

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel öğretim kurumlarının, öğrencilerin eğitim hakkı başta olmak üzere bünyesindeki öğretmen ve çalışanların haklarını da gözeterek velilerin, maddi ve manevi talepleriyle ilgili yapmakla yükümlü oldukları düzenlemelerin yakın takipçisi olunacağı bildirildi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özel öğretim kurumlarının  salgın süreciyle başlayan yeni dönemdeki hizmet koşullarının, Bakanlığın ilgili  birimleri tarafından hassasiyetle takip edildiği, kurum temsilcileri ve sivil  toplum kuruluşlarıyla gerekli değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.
 
Bu süreçte önceliğin öğrencilerin, velilerin, öğretmenler ve  çalışanların sağlıklı, güvenilir bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerinden  yararlanması ve eğitimin devamlılığı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar  kaydedildi:
 
"Bu noktadan hareketle, özel okul velileri tarafından Bakanlığımıza  ulaştırılan talep ve öneriler, titizlikle değerlendirilmiş ve dikkate alınması  gereken hususlar, özel okul temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla  paylaşılmıştır.
 
Dünyada ve ülkemizde eğitim alanında yaşanan bu zorlu süreçte özel  öğretim kurumlarımızın, öğrencilerimizin eğitim hakkı başta olmak üzere  bünyesindeki öğretmen ve çalışanların haklarını da gözeterek velilerimizin maddi  manevi talepleriyle ilgili yapmakla yükümlü oldukları düzenlemelerin yakın  takipçisi olacağız."

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Milli Eğitim Bakanlığı MEB özel öğretim kurumları
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