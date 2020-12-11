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MEB'den 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ne 161 milyonluk destek

AA |  11 Aralık 2020 Cuma - 12:19 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 12:19

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"ne 161 milyon liralık yatırım yapıldı.


Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında somut adımlar  atmaya devam ediyor.
 
Projenin 2020 yılı performans değerlendirme toplantısı Milli Eğitim  Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında gerçekleştirildi.
 
Toplantıya, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım  Numanoğlu, Strateji Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Destek Hizmetleri  Genel Müdürü İsmail Çolak, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir  Gül, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, İnşaat ve  Emlak Dairesi Başkanı Umut Gür, Bakan danışmanları Dr. Sevil Uygun İlikhan, Dr.  Aylin Şengün Taşçı, Dr. Hayri Eren Suna ve 81 il milli eğitim müdürü katıldı.
 
520 kütüphane yapıldı, 480 kütüphane yapılacak
 
Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir taraftan mesleki ve teknik  eğitimde kaliteyi artırmak, diğer taraftan okullar arası başarı farklarını  azaltmak için "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"ni hayata geçirdiklerini  anımsattı.
 
Projenin, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul  ortamını içeren çok kapsamlı bir çalışma olduğunun altını çizen Özer, şu  bilgileri verdi:
 
"Projenin her bir bileşeniyle ilgili çok kapsamlı adımlar atıyoruz.  Projenin süresini de bir yıl olarak belirledik. Öncelikli olarak projede  okullarımızın alt yapılarını iyileştirmeyi ve imkanlarını zenginleştirmeyi  hedefledik. Bu kapsamda okullarımızın tamamına kütüphane kuracağız. Proje  kapsamında ilk adımı çok kısa bir sürede attık. Sağladığımız 26 milyon liralık  yatırımla, her ilde en az bir okulda olmak üzere 81 ilde 520 yeni kütüphaneyi  kurduk. 2021 yılında da 480 yeni kütüphane kurmak için hazırlıklarımız devam  ediyor."
 
Proje kapsamında seçilen okulların eğitim ortamlarını  zenginleştireceklerini vurgulayan Özer, bu çerçevede okullardaki laboratuvar ve  atölyeleri güçlendirdiklerini ve yenilerini yaptıklarını söyledi.
 
Özer, takvim kapsamında öncelikli olarak belirlenen okullara yaklaşık  85 milyon liralık yatırım yaptıklarını bildirerek, "2021 yılında da 115 milyon  liralık ilave yatırım yapacağız." diye konuştu.
 
"Gelecek yıl okulların güçlendirilmesi için 250 milyon liralık  ödenek tahsis edilecek"
 
Proje kapsamında okulların fiziki bakım ve onarımlarına da öncelik  verdiklerini ifade eden Özer, şunları kaydetti:
 
"Proje kapsamında, okullarımızın bakım ve onarımlarını tamamlayacağız.  Özellikle güçlendirme kapsamında olan okullarımıza öncelik verdik. Bu kapsamda 50  milyon liralık  yatırım yaptık. 2021 yılında bu okullarımızdan güçlendirme  kapsamında olanlara 250 milyon liralık ödenek tahsis edilecek. Şu ana kadar  okulların bakım ve onarımı için 50 milyon liralık, laboratuvar ve atölyeler için  85 milyon ve kütüphaneler için sağlanan 26 milyon liralık yatırımlarla birlikte  bugüne kadar 161 milyon liralık yatırım yaptık. 115 milyon liralık ilave  yatırımla birlikte gelecek yıl da 365 milyon liralık yatırım yapılması  planlanıyor. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve yapılan iyileştirmelerin tüm  okullarımızı kapsaması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

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