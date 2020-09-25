Milli Eğitim Bakanlığı'ndan(MEB) flaş karar! Tarih belli oldu
DHA | 25 Eylül 2020 Cuma - 15:10 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 15:25
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan(MEB) son dakika kararı geldi. Öğrenci ve velilerin uzun süredir bu açıklamayı bekliyordu. 'Liseler ne zaman açılacak' sorusunun yanıtını Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve kovid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler' denildi.
Milyonlarınca öğrenci okulların ne zaman açılacağını merak ediyordu. Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) bu sorunun yanıtını meslek liseleri için verdi. Milli Eğitim Bakanlığı
'ndan son dakika açıklamasında meslek liselerinin 28 Eylül'de açılacağı duyuruldu.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu
meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve kovid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler.