25 Eylül 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.126 0.57 EURO 8,9070 0.04
USD 7,6470 0.28 ALTIN 458,650 0.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan(MEB) flaş karar! Tarih belli oldu

DHA |  25 Eylül 2020 Cuma - 15:10 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 15:25

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan(MEB) son dakika kararı geldi. Öğrenci ve velilerin uzun süredir bu açıklamayı bekliyordu. 'Liseler ne zaman açılacak' sorusunun yanıtını Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve kovid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler' denildi.


Milyonlarınca öğrenci okulların ne zaman açılacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu sorunun yanıtını meslek liseleri için verdi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklamasında meslek liselerinin 28 Eylül'de açılacağı duyuruldu. 
 
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;
 
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve kovid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler.
 
 

ETİKETLER

MEB MEBden flaş karar meslek lisesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.