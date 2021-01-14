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MEB'den harekete geçti! Flaş karne notu kararı: 21 Ocak'a kadar...

AA |  14 Ocak 2021 Perşembe - 0:48 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 0:48

Milli Eğitim Bakanlığı resmen açıkladı. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı.


MEB tarafından 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede, ilkokul ve  ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze  yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağı duyurulmuştu.
 
Bu kapsamda, ilkokul ve ortaokullarda birinci dönem karnelerinin  hazırlanması sürecinde, salgın koşullarından kaynaklı gereksinimler ve  öğrencilerin yararı gözetilerek, uygulamada birlik sağlamak amacıyla yapılacak  dönem sonu işlemleri hakkında velileri rahatlatacak bir düzenlemeye gidildi.
 
İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip  ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan  değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a  kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan  puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.
 
Öte yandan, salgın koşulları ve halk sağlığının korunması ilkesi göz  önünde bulundurularak, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci  döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı, karnelerin elektronik  ortamda erişime açılacağı da belirtildi.
 
25 Aralık 2020'de MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021  eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı  belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte  belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine  katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. 5. 6. 7.  ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının  aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.
 
  

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