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MEB'den flaş yeni öğretim yılı açıklaması! Asılsızdır

13 Ağustos 2020 Perşembe - 12:06 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 12:31

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yeni öğretim yılı takvimiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. MEB tarafından yapılan açılmada, "Yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığımız resmî iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.


Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medyada dolaşan bazı görsellerle ilgili açıklama yaptı. MEB yeni öğretim yılıyla ilgili sadece resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar edin ifadelerin kullandı

MEB'in resmi sosyal medye hesabından şu ifadeler kullanıldı:

Yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığımız resmî iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar etmeyiniz.

'MASKE TAKARAK  BAŞLAYALIM'

Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk ise sosyal medyadan öğrencilere mesaj göndererek, "Bu ülkenin 1 milyondan fazla öğretmeni var.Ben de onlardan biriyim. Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız ‘okul heyecanını’ bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım. #okullarıbirlikteaçacağız." ifadelerini kullandı.

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