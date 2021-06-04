04 Haziran 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.428 -0.18 EURO 10,5720 0.02
USD 8,7150 0.15 ALTIN 523,890 -0.64
CANLI BORSA
TÜMÜ

MEB'den flaş karne kararı! Tamamen kaldırıldı, öğrenciler artık...

AA |  04 Haziran 2021 Cuma - 0:44 | Son Güncelleme : 04 06 2021 - 0:44

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen harekete geçti. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Yeni uygulamanın detayları belli oldu. Bakanlık 81 ile gönderdi. Karnelerle ilgili flaş karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığınca, 18 Haziran'da karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda erişime açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne verilebilecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenen devam devamsızlık bilgilerinin dikkate alınmaması kararlaştırıldı. Sürekli devamsız durumda bulunan öğrenciler tespit edilerek sınıf tekrarına kalmaları sağlanacak. Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocuklar için yaz okulları açılacak.


MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine  ilişkin sene sonu iş ve işlemleri konulu yazıyı illere gönderdi.
 
Yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı faaliyetlerinin Kovid-19  salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği yüz yüze ve uzaktan eğitim  imkanlarıyla sürdürüldüğü ve yüz yüze eğitimin yapıldığı dönemlerde öğrencilerin  okula devamının gönüllük esasına göre belirlendiği hatırlatıldı.
 
Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere  öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenen devam devamsızlık bilgileri  dikkate alınmayacak.
 
İlgili mevzuat gereği ders yılı sonunda yapılması gereken şube  öğretmenler kurulu toplantılarında öğrencilerin sınıf geçme iş ve işlemleri  görüşülmeyecek.
 
Öğrencilerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarında özellikle seçmeli  derslerde karışıklıkların oluşmasını önlemek için öğrenci nakil işlemleri bugün  mesai saati bitimiyle kapatılacak.
 
Sürekli devamsız durumda bulunan öğrenciler belirlenerek sınıf  tekrarına kalmaları sağlanacak.
 
İlkokula başlayacaklara yaz okulu imkanı
 
Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden  yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula  akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz  okulları açılacak.
 
2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi  eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun olan  okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.
 
Okul öncesi eğitimde velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise  açılacak olan çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri,  karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.
 
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür  ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin  erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de  verilebilecek.
 
Telafi eğitimi için oluşturulan  "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/" internet adresinden öğrencilerin,  öğretmenlerin ve velilerin yararlanabilmeleri için gerekli bilgilendirmeler  yapılacak.
 

ETİKETLER

Milli Eğitim Bakanlığı meb MEB meb son dakika son dakika MEB son dakika eğitim haberleri eğtim öğrenci veli karne ne zaman karne yaz okulları flaş karar 18 Haziran'da karne teşekkür belgesi takdir belgesi devamsızlık e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi e-Okul meb duyuru yüz yüze eğitim okullar ne zaman kapanıyor okul öğretmen karne tarihi sınav lgs ilkokul ortaokul lise sınıf sınıfta kalma
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.