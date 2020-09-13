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MEB'den flaş karar! Yüz yüze eğitim öncesi...

AA |  13 Eylül 2020 Pazar - 11:18 | Son Güncelleme : 13 09 2020 - 11:25

Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiriyor. Yüz yüze eğitim öncesi MEB'den flaş karar. Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,  okulların 21 Eylül'de yüz yüze eğitim için açılmasına ilişkin hazırlıklar devam  ederken ilk ders zili öncesinde ilkokul 1. sınıf öğretmenleri ve okul  yönetimlerinin velilerle çevrimi içi toplantılar yapmaya başlayacağını bildirdi.
 
Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle  hayatın kontrol dışında değişmesinin, korku ve kaygılara neden olduğuna işaret  etti. Selçuk, çocukların da ailelerin korku ve kaygılarından etkilendiğini  söyledi. 
 
Alınacak önlemlerle oluşturulacak yeni normal hayatın, yaşanan  kaygıların giderek azalması ve bu sayede çocukların güvende hissetmesini  sağlayacağını ifade eden Selçuk, 21 Eylül'de okulların yüz yüze eğitimle açılması  için hazırlıkların sürdüğünün, okulların açılmasıyla veliler için de alışılmadık  yeni bir sürecin başlayacağının altını çizdi. 
 
Çocuklarının bazı günler okulda bazı günler ise evde eğitim almasının  velilerin kendi hayatlarıyla ilgili planlamalarını da değiştireceğine dikkati  çeken Selçuk, şunları kaydetti:
 
 "Bunun için okul ve aile ilişkisi her zamankinden çok daha önem  kazandı. Çocuklarının okulunu, temizlik ve hijyen durumunu, alacağı eğitim  sırasındaki önlemleri yerinde görmek isteyen velilerimiz olabileceği gibi kendi  iş yoğunluğunda, uzaktan ama sürekli iletişimle okulun durumunu öğrenmek isteyen  velilerimiz de olacaktır.
 
Bu amaçla veli toplantılarında hafta içinden itibaren okul  yönetimlerimiz, velilerimizi her türlü konuda detaylıca bilgilendirmek için küçük  gruplar halinde ya da bireysel olarak bilgilendirme toplantı ve görüşmeleri  gerçekleştirebileceği gibi telefon ve internet gibi çeşitli iletişim kanallarını  kullanarak uzaktan çevrim içi toplantılar da yapabilecek. Yüz yüze eğitimin ilk  ders zili öncesinde ilkokul 1. sınıf öğretmenlerimiz de velilerle çevrim içi  toplantılar yapmaya başlayacak. Önemli olan iletişim kanallarını açık tutmak ve  eğitim sisteminde önemli bir paydaş olan velilerimizin desteğini almaktır."
 
Yeni dönemde veli iletişiminde öğretmenlere yardımcı olacak bir  kılavuz hazırladıklarını kaydeden Selçuk, "Salgın süreci ve yeni normalde ebeveyn  kontrolü, evdeki eğitim sürecine yaklaşımlar, kişisel hijyen ve sosyal mesafe  alışkanlıklarını düzenleme gibi önemli ayrıntıların yer aldığı bu kılavuz yeni  dönemde öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve okullarımız arasında daha  güvenli bir bağ kurup iletişimi daha da güçlendirecek." ifadelerini kullandı. 
 
Bakan Selçuk, hayattaki en değerli varlıklar olan çocuklar için  sağlıklı günlerde buluşulması temennisinde bulundu. 
 

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MEB yüz yüze eğitim selçuk veli toplantısı
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