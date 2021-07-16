MEB'den flaş karar! Ve belli oldu, tüm Türkiye'de...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu. Tüm çalışanlarla ilgili flaş karar. Resmen açıklandı. Detaylar belli oldu. MEB Personel Genel Müdürlüğü yazı gönderdi. Tüm çalışanlar 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yarım gün idari izinli sayılacak. 23 Temmuz 2021 Cuma günü sona erecek. Hizmetlerin aksamaması için asgari seviyede personel bulundurulacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan idari izin yazısından sonra tüm kurumlar merkez ve taşra teşkilatlarına duyuru yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı da Personel Genel Müdürlüğü kanalıyla bir yazı yayımlayarak tüm çalışanların 19 Temmuz Pazartesi günü yarım gün idari izinli sayılmaları kararını duyurdu.

MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazıda "Kurban Bayramı, 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 13.00'da başlayıp 23 Temmuz 2021 Cuma günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yarım gün idari izinli sayılmalarına ilişkin ilgi yazının bir örneği ekte gönderilmiştir." ifadeleri kullanıldı.