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MEB'den flaş karar! Ve belli oldu, tarih...

AA |  19 Ocak 2021 Salı - 11:16 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 11:16

MEB resmen duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) flaş karar! Miyonlarca öğrenciyi çok yakından ilgilendiriyor. Tarihler belli oldu. Tüm öğrenciler bekliyordu. Erişime açılıyor. Tarih 22 Ocak olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), koronavirüs tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülen uzaktan eğitim, 22 Ocak'ta ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin elektronik karnelerinin erişime açılmasıyla son bulacak. Bakanlığın takvimine göre, 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında belirlenen ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklenerek 8 Şubat-12 Şubat 2021arasında uygulanacak.Böylece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 Pazartesi başlayacak.


Milli Eğtim Bakanlığı alınan yeni kararı duyurdu. Tüm öğrencileri yakından ilgilendiriyor. Bakanlık tarafından yeni eğitim öğretim dönemi, yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı dersler  kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatıldı.
 
Birinci aşamada, ana sınıfları ve ilkokul birinci sınıflar için 21  Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ardından, ikinci aşamada, 12 Ekim'den  itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları  ile özel gereksinimli çocuklar; üçüncü aşamada ise 2 Kasım Pazartesi itibarıyla  ortaokul 5. ve lise 9. sınıflarda yüz yüze eğitime geçildi.
 
Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi başladı ve 20 Kasım  2020 Cuma sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim  döneminin ilk ara tatilinin ardından 23 Kasım'dan itibaren uzaktan eğitim  başlatıldı. Bu süreçte eğitim öğretim, ana noktaları TRT EBA kanalları olmak  üzere, canlı sınıf uygulamaları, EBA internet platformu, basılı ve dijital  yardımcı kaynaklarla yürütüldü.
 
 Salgın nedeniyle karneler elektronik ortamda erişime açılacak
 
Milli Eğitim Bakanlığınca salgın tedbirleri kapsamında yürütülen  uzaktan eğitim, 22 Ocak'ta ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin elektronik  karnelerinin erişime açılmasıyla son bulacak.
 
İlkokullarda ve ortaokullarda sınav yapılmayacak, karne notları,  kanaat notu olarak bilinen derse katılım puanıyla belirlenecek. İlkokul 1. 2. ve  3. sınıflar, "iyi", "çok iyi" ve "geliştirilebilir" şeklinde, 4. sınıflar ile  ortaokullarda ise 100 üzerinden karne notu olacak.
 
İlkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci  dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavlar dönem sonu puan değerlendirmesine dahil  edilmeyecek. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine  başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı  değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.
 
Lise öğrencileri ise okullarda yüz yüze sınavlar tamamlanamadığından  yarıyıl tatiline ilk kez karne almadan girecekler. Liselilerin birinci döneme  ilişkin sınavları, salgının seyri göz önünde bulundurularak 15 Şubat'tan sonra  yapılacak. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin karne  notları, sınavların tamamlanmasından sonra verileceğinden karne basımı ve  dağıtımı yapılmayacak.
 
 Bakanlığın takvimine göre, 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında  belirlenen ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklenerek 8 Şubat-12 Şubat  2021arasında uygulanacak.
 
Böylece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat  2021 Pazartesi başlayacak.
 
 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran 2021 Pazar günü  gerçekleştirilecek merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi  sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayacak, öğrenciler tüm  müfredattan sorumlu tutulacak.
 
Bakanlık ayrıca, şubat ve mart aylarındaki açık öğretim okulları  sınavlarını çevrim içi ortamda gerçekleştirecek.
 
LGS ÖĞRENCİLERİNE BÜYÜK DESTEK
 
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan LGS'ye girecek öğrenciler için önemli bir destek açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaokul öğrencileri  için daha önce ilk 3 ünitesi yayımlanan çalışma fasiküllerinin 4'üncü  ünitelerinin de paylaşıldığını duyurdu. 
 
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde  öğrencilere her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.
 
Öğrencilerin yanında olabilmek için salgın döneminde sundukları kaynak  çeşitliliğini artırdıklarını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:
 
 "Bugün ortaokul öğrencilerimiz için daha önce yayımladığımız çalışma  fasiküllerinin dördüncü ünitelerini paylaştık. Ortaokul öğrencilerimiz için  yayımladığımız yeni çalışmada her sınıf düzeyinde dördüncü üniteleri kapsayan  fasiküller bulunuyor. 4. ünite fasikülleri LGS'ye hazırlanan 8. sınıf  öğrencilerimiz için de önemli bir kaynak oluşturuyor.  Diğer üniteleri kapsayan  fasikülleri de yayımlanmaya devam edeceğiz."
 
Bakan Selçuk, çalışmaları başarıyla koordine eden Bakan Yardımcısı  Mahmut Özer'e, çalışma fasiküllerinin hazırlanmasını sağlayan Ölçme Değerlendirme  ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy'a, Soru Oluşturma ve Geliştirme  Dairesi çalışanları ile 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerindeki  görevlilere teşekkürlerini iletti.
 
49 fasikülde 3 bin 350 soru yer alıyor
 
Çalışma fasikülleri, öğrencilerin işleyecekleri konuları  pekiştirecekleri, öğrenmelerini kalıcı hale getirecekleri ve farklı soru türleri  üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlandı.
 
Fasiküller, 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik, fen  bilimleri ve sosyal bilgiler (8. sınıflar için T.C. İnkılap Tarihi ve  Atatürkçülük) branşlarının her ünitesi için ayrı bir kitapçık olarak hazırlandı.  Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme, bulmaca gibi  etkinliklere de yer verildi.
 
8. sınıf düzeyinde 3 Türkçe, 4 Matematik, 5 Fen Bilimleri ve 3 T.C.  İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük olmak üzere toplam 15 fasikül, 7. sınıf düzeyinde  3 Türkçe, 4 Matematik, 3 Fen Bilimleri ve 4 Sosyal Bilgiler olmak üzere toplam 14  fasikül, 6. sınıf düzeyinde 3 Türkçe, 3 Matematik, 2 Fen Bilimleri ve 3 Sosyal  Bilgiler olmak üzere toplam 11 fasikül, 5. sınıf düzeyinde ise 2 Türkçe, 3  Matematik, 2 Fen Bilimleri ve 2 Sosyal Bilgiler olmak üzere toplam 9 fasikül  hazırlandı.
 
Toplam 49 fasikülde 3 bin 350 soru yer alıyor.
 
Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak olan  fasiküllere "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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