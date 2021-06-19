MEB'den flaş karar! Tamamen değişti, öğretmenler ve...

Milli Eğitim Bakanlağı, öğretmen ve okul yöneticilerinin tayin, görevde yükselmesinde önemli etkisi olan hizmet bölgelerinde değişikliğe getti. Ankara'da değişiklik olmazken, İstanbul, Bursa, İzmir ve diğer büyükşehirlerde bazı ilçelerin hizmet bölgeleri değişti.
Resmi Gazete'de yapılan düzenlemede şöyle denildi: "Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli oldukları hizmet bölgelerinde bölge hizmeti süresini tamamlamış olan yöneticilerin yer değişiklikleri, bu maddeyi ihdas eden yönetmelik ile değiştirilen bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bulunduğu hizmet bölgesi değişen yöneticilerin yer değiştirmelerine esas hizmet sürelerinin hesaplanmasında ve yer değiştirme işlemlerinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bulundukları hizmet bölgesi için öngörülen hizmet süreleri dikkate alınır.
HiZMET SÜRESİ DOLANLAR DİKKAT
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli oldukları hizmet bölgesindeki görev süreleri öngörülen bölge hizmeti süresinden fazla olanların fazla hizmet süreleri, daha önce bulundukları hizmet bölgesinde geçmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri, daha önce bulundukları bölgelerin hizmet sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla dördüncü veya beşinci hizmet bölgesinde, bu bölgeler için öngörülen hizmet süresinin iki katı ve daha fazla görev yapmış olanlar hakkında 29 uncu maddenin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.”
İŞTE BAZI DÜZENLEMELER
BURSA: Karacabey, Kestel, MustafaKemalpaşa, Orhangazi, Mudanya, Gürsu birinci bölgeden çıkarıldı. Bursa'nın ikinci hizmet bölgesine Gürsu, Kestel, Mudanya, Gürsu eklendi. Yenişehir 2. bölgeden çıkarıldı. Bursa'da, Orhaneli ilçesi 3. bölgeden çıkarıldı. İznik, Karacabey, Mustafakemalpaşa 3. bölgeye eklendi. Bursa 4. bölgeye Orhaneli ilçesi eklendi.
DENİZLİ
Denizli'de Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri 1. bölgeye eklendi.
DİYARBAKIR
Kayapınar ve Yenişehir 1. bölgeye eklendi.
EDİRNE
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1. bölgeye eklendi.
ESKİŞEHİR
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Odunpazarı ve Tepebaşı 1. bölgeye eklendi.
GAZİANTEP
Oğuzeli ilçesi 1. bölgeden çıkarıldı.
HATAY
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İskenderun, Antakya, Defne ve Dörtyol 1. bölgeye eklendi.
ISPARTA
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1. bölgeye eklendi.
İSTANBUL
Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Beykoz, Büyükçekmece, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi, Tuzla 1. bölgeden çıkarıldı.
İZMİR
Bergama, Ödemiş, Selçuk, Tire, Bayındır 1. bölgeden çıkarıldı. Urla ise 2. bölgeden 1. bölgeye alındı.
KAYSERİ
Talas ilçesi 1. bölgeden çıkarıldı.
KOCAELİ
Çayırova, Darıca, Derince, Gölcük, Karamürsel, Körfez, Başiskele ilçeleri 1. bölgeden çıkarıldı.
KONYA
Akşehir, Ereğli ilçeleri 1. bölgeden çıkarıldı.
MANİSA
Soma 1. bölgeden çıkarıldı.
ORDU
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altınordu ilçesi 1. bölgeye alındı. Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Atakum ve İlkadım ilçeleri, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Süleymanpaşa ilçesi, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çiftlik ilçeleri de 1. bölgeye alındı.