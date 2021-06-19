MEB'den flaş karar! Tamamen değişti, öğretmenler ve...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu. Tamamen değişti. Yüz binlerce kişi bekliyordu. Öğretmen ve okul yöneticilerini yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenleme yapıldı. Tüm Türkiye'ye gönderildi. MEB'in kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliğinin hizmet bölgelerini düzenleyen bölümünde değişikliğe gitti. İstanbul, Bursa, İzmir gibi büyükşehirlerde 1. bölgeye tabi olan ilçeler değişti. İşte il il yeni düzenlemenin detayları...

Bursa, Milli Eğitim Bakanlağı, öğretmen ve okul yöneticilerinin tayin, görevde yükselmesinde önemli etkisi olan hizmet bölgelerinde değişikliğe getti. Ankara 'da değişiklik olmazken, İstanbul İzmir ve diğer büyükşehirlerde bazı ilçelerin hizmet bölgeleri değişti.

Resmi Gazete 'de yapılan düzenlemede şöyle denildi: "Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli oldukları hizmet bölgelerinde bölge hizmeti süresini tamamlamış olan yöneticilerin yer değişiklikleri, bu maddeyi ihdas eden yönetmelik ile değiştirilen bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bulunduğu hizmet bölgesi değişen yöneticilerin yer değiştirmelerine esas hizmet sürelerinin hesaplanmasında ve yer değiştirme işlemlerinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bulundukları hizmet bölgesi için öngörülen hizmet süreleri dikkate alınır.

HiZMET SÜRESİ DOLANLAR DİKKAT

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli oldukları hizmet bölgesindeki görev süreleri öngörülen bölge hizmeti süresinden fazla olanların fazla hizmet süreleri, daha önce bulundukları hizmet bölgesinde geçmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri, daha önce bulundukları bölgelerin hizmet sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla dördüncü veya beşinci hizmet bölgesinde, bu bölgeler için öngörülen hizmet süresinin iki katı ve daha fazla görev yapmış olanlar hakkında 29 uncu maddenin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.”