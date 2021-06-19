19 Haziran 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.391 -1.63 EURO 10,3890 -0.08
USD 8,7540 0.40 ALTIN 495,470 -0.34
CANLI BORSA
TÜMÜ

MEB'den flaş karar! Tamamen değişti, öğretmenler ve...

19 Haziran 2021 Cumartesi - 18:51 | Son Güncelleme : 19 06 2021 - 20:47

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu. Tamamen değişti. Yüz binlerce kişi bekliyordu. Öğretmen ve okul yöneticilerini yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenleme yapıldı. Tüm Türkiye'ye gönderildi. MEB'in kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliğinin hizmet bölgelerini düzenleyen bölümünde değişikliğe gitti. İstanbul, Bursa, İzmir gibi büyükşehirlerde 1. bölgeye tabi olan ilçeler değişti. İşte il il yeni düzenlemenin detayları...


Milli Eğitim Bakanlağı, öğretmen ve okul yöneticilerinin tayin, görevde yükselmesinde önemli etkisi olan hizmet bölgelerinde değişikliğe getti. Ankara'da değişiklik olmazken, İstanbul, Bursa, İzmir ve diğer büyükşehirlerde bazı ilçelerin hizmet bölgeleri değişti. 
 
Resmi Gazete'de yapılan düzenlemede şöyle denildi: "Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli oldukları hizmet bölgelerinde bölge hizmeti süresini tamamlamış olan yöneticilerin yer değişiklikleri, bu maddeyi ihdas eden yönetmelik ile değiştirilen bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bulunduğu hizmet bölgesi değişen yöneticilerin yer değiştirmelerine esas hizmet sürelerinin hesaplanmasında ve yer değiştirme işlemlerinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bulundukları hizmet bölgesi için öngörülen hizmet süreleri dikkate alınır. 
 
HiZMET SÜRESİ DOLANLAR DİKKAT
 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli oldukları hizmet bölgesindeki görev süreleri öngörülen bölge hizmeti süresinden fazla olanların fazla hizmet süreleri, daha önce bulundukları hizmet bölgesinde geçmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri, daha önce bulundukları bölgelerin hizmet sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla dördüncü veya beşinci hizmet bölgesinde, bu bölgeler için öngörülen hizmet süresinin iki katı ve daha fazla görev yapmış olanlar hakkında 29 uncu maddenin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.”
 
 
 
İŞTE BAZI DÜZENLEMELER  
 
BURSA: Karacabey, Kestel, MustafaKemalpaşa, Orhangazi, Mudanya, Gürsu birinci bölgeden çıkarıldı. Bursa'nın ikinci hizmet bölgesine Gürsu, Kestel, Mudanya, Gürsu eklendi. Yenişehir 2. bölgeden çıkarıldı. Bursa'da, Orhaneli ilçesi 3. bölgeden çıkarıldı. İznik, Karacabey, Mustafakemalpaşa 3. bölgeye eklendi. Bursa 4. bölgeye Orhaneli ilçesi eklendi.
 
 
DENİZLİ
 
Denizli'de Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri 1. bölgeye eklendi.
 
DİYARBAKIR
 
Kayapınar ve Yenişehir 1. bölgeye eklendi.
 
 
EDİRNE
 
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1. bölgeye eklendi.
 
ESKİŞEHİR
 
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Odunpazarı ve Tepebaşı 1. bölgeye eklendi.
 
GAZİANTEP
 
Oğuzeli ilçesi 1. bölgeden çıkarıldı.
 
HATAY
 
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İskenderun, Antakya, Defne ve Dörtyol 1. bölgeye eklendi.
 
ISPARTA
 
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1. bölgeye eklendi.
 
 
İSTANBUL
 
Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Beykoz, Büyükçekmece, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi, Tuzla 1. bölgeden çıkarıldı.
 
İZMİR
 
Bergama, Ödemiş, Selçuk, Tire, Bayındır 1. bölgeden çıkarıldı. Urla ise 2. bölgeden 1. bölgeye alındı.
 
KAYSERİ
 
Talas ilçesi 1. bölgeden çıkarıldı.
 
 
KOCAELİ
 
Çayırova, Darıca, Derince, Gölcük, Karamürsel, Körfez, Başiskele ilçeleri 1. bölgeden çıkarıldı.
 
KONYA
 
Akşehir, Ereğli ilçeleri 1. bölgeden çıkarıldı.
 
MANİSA
 
Soma 1. bölgeden çıkarıldı.
 
ORDU
 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altınordu ilçesi 1. bölgeye alındı. Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Atakum ve İlkadım ilçeleri, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Süleymanpaşa ilçesi, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çiftlik ilçeleri de 1. bölgeye alındı.

ETİKETLER

Milli Eğitim Bakanlığı MEB meb son dakika meb duyuru eğitim haberleri son dakika öğretmen okul yöneticileri öğretmen tayin öğretmen atama öğretmen kadro uzaktan eğitim lise ortaokul ilkokul öğretmen hizmet bölgeleri öğretmen haberleri memur son dakika memur okul aile birliği görev hizmet süresi öğretmen görev hizmet süresi öğretmen kadro branş öğretmen atama ne zaman
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.