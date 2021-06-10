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MEB'den flaş karar! Resmen duyuruldu, 40 gün ve 31 saat...

AA |  10 Haziran 2021 Perşembe - 14:45 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 15:44

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. Yeni karar tüm vatandaşlara duyuruldu. MEB tarafından yeni bir model uygulanmaya başlıyor. Binlerce öğrenciyi kapsıyor. Haftada 31 saat olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim gören öğrencilerin 12. sınıfa geldiğinde kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla "Akademik Paket" modelini hayata geçiriyor.


 
Milli Eğtim Bakanlığı'ndan binlerce öğrenciyi ilgilendiren karar! Yeni model uygulanmaya başlıyor. MEB, mesleki eğitimi güçlendirmek için birçok farklı programı  uygulamaya koymanın ve öğrenci sayısını artırmanın yanı sıra mesleki eğitim  merkezlerinde kayıtlı öğrencinin yoğun beceri eğitimi alabilmesine de olanak  sağlıyor.
 
Mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrencilerin kariyer  planlamalarına destek olmak amacıyla "Akademik Paket" modeli uygulamasını hayata  geçiren Bakanlık, Anadolu meslek programı öğrencilerinin 12. sınıfa geldiğinde  işletmelerdeki beceri eğitimine devam edebilmesi ya da kendilerine uygun akademik  alanı seçerek yoğun akademik eğitim alabilmesi imkanı sunacak.
 
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 12. sınıfa gelen öğrencilere  "Akademik Paket" modeliyle iki yeni seçenek sunulacağını bildirdi.
 
Anadolu meslek programında 12. sınıfa devam eden yaklaşık 250 bin  öğrencinin bulunduğunu kaydeden Özer, "Mesleki ve teknik Anadolu liselerine  sınavla yerleşen Anadolu teknik programı öğrencilerimizin tamamı 12. sınıfta bu  akademik paketten faydalanacak. Bu öğrencilerimizden eğitim aldığı meslek  alanında yükseköğrenimine devam etmek isteyenler, haftanın 5 günü akademik  dersler görecek." diye konuştu.
 
 "Haftada 31 saat akademik eğitim alacaklar"
 
Özer, kademeli olarak uygulamaya konulan modelin önemine değinerek, şu  bilgileri paylaştı:
 
 "Anadolu meslek programı öğrencilerine ya işletmelerdeki beceri  eğitimine devam edebilmeleri ya da kendileri için hazırlanmış 4 akademik eğitim  modelinden birini seçerek haftada 5 gün akademik eğitim alabilme imkanı  sunulacak. Öğrencilerin bu eğitim modelinden yararlanabilmeleri için 9, 10 ve 11.  sınıftaki akademik ders ortalamasının 70 puan üzerinde olması ve 11. veya 12.  sınıfın sonunda 40 gün stajlarını tamamlaması gerekiyor. Okula geldikleri 5 gün  boyunca haftada 31 saat akademik eğitim alacaklar. Stajlarını ise 11. ya da 12.  sınıfın yaz döneminde yapabilecekler. Bunun yanı sıra öğrencilerimize ücretsiz  dağıtılan ders kitapları akademik paket içeriğine uygun hazırlanacak."
 
 
Bakan Yardımcısı Özer, öğrencilerin akademik programla ilgili detaylı  bilgiye en yakın meslek lisesinden ve "http://meslek.eba.gov.tr" adresinden  ulaşabileceğini sözlerine ekledi.
 

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