MEB'den flaş karar! Merakla bekleniyordu, bugün...

Binlerce kişi merakla bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı sonrası pek çOk kişi harekete geçti. Bugün belli oluyor. Başvurular 15 Şubat tarihine kadar yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 500 engelli öğretmen alımı yapıyor. Atama sonuçları bugün belli oluyor.

Binlerce adayın beklediği gün geldi. Bugün sonuçlar açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), EKPSS'ye giren adaylar arasından 500 engelli öğretmen ataması için başvuruları şubat ayının başında almıştı. Başvurular 15 Şubat'ta sona erdi. Adayların gözü MEB tarafından açıklanacak engelli öğretmen atama sonuçlarına çevrildi. Atamalar, adayların tercihi ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacak.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapacak olan 500 engelli öğretmenin atamaları 16 Şubat'ta yapılacağı bakanlık tarafından açıklandı. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Atamaları yapılan öğretmenlerin atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek.

ATAMASI YAPILANLAR NE YAPACAK?

Ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında,

Aday tarafından ön başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas

belgelerin aslı,

- Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

- Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

- Elektronik Ön Başvuru Formu,

- Ön başvuru esnasında pedagojik formasyon belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden pedagojik formasyon belgesi,

- Atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden sağlık durumu

yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair alınacak sağlık kurulu raporu,

- Hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışanlar için muvafakat belgesi,

- Güncel tarihli adlî sicil kaydını gösterir belge, istenecek.

Ataması yapılanlar, kararnamelerin sistem üzerinden il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesinden sonra bu bölümün “4.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvuracaklar.

İl millî eğitim müdürlükleri belgeleri inceleyecek ve istenilen belgeleri tam olarak ibraz edenlerin görev yerlerini norm kadro ihtiyaçları dahilinde belirleyerek görevlerine başlamalarını sağlayacak.

Elektronik Ön Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgelerin incelemesi sonrasında göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecek.

Sabıka sorgulama belgesinde “Adlî sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecek.

GÖREVE BAŞLAMAYANLAR 1 YIL ATANAMAYACAK!

Başvuru kılavuzunda göreve başlamayanlar hakkında yapılacak işlemler ise şöyle belirtildi:

"Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve

başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.

Yasal sürelerde göreve başlamayanlar ile beyanları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmayanların atamaları iptal edilir. Yasal süre içinde göreve başlamadığı için ataması iptal edilenler, atama tarihinden itibaren bir yıl süreyle yeniden öğretmenliğe atanamaz."