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MEB'den flaş karar! EBA TV ve uzaktan eğitim...

AA |  21 Mart 2021 Pazar - 12:51 | Son Güncelleme : 21 03 2021 - 12:51

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmeni kapsıyor. MEB tarafından açıklama yapıldı. Veriler paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) yaptırılan "EBA İzleme Değerlendirme Araştırması"nda, veli, öğrenci ve öğretmenlerin yüzde 52,9'unun Eğitim Bilişim Ağı'nı (EBA) "yeterli", yüzde 28,5'inin ise "çok yeterli" bulduğu belirlendi.


Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi Öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiriyor. Bakanlık tarafından bağımsız araştırma kuruluşu aracılığıyla TRT EBA,  EBA platformu, canlı dersler ve dijital eğitim ile yüz yüze eğitime geçişe  yönelik ülke genelinde 12 ildeki lise öğrencileri, ilkokul, ortaokul ve lise  öğretmenleri ile öğrenci velilerinin aralarında yer aldığı 1400 katılımcıya anket  uygulandı.
 
Uzaktan eğitime geçişin yapıldığı geçen yılla bu yılın verilerinin de  karşılaştırıldığı araştırmada, veli, öğrenci ve öğretmenlerin yüzde 52,9'unun  EBA'yı "yeterli" ve yüzde 28,5'inin "çok yeterli" bulduğu, yüzde 18,6'sının ise  "yeterli görmediği" tespit edildi.
 
MEB'in hazırladığı soru içeriklerinden faydalanan öğretmenlerin yüzde  98,9'unun ve öğrencilerin yüzde 99,1'inin içerikleri faydalı bulduğu araştırmada,  dijital eğitim sürecinde EBA'da sunulan içeriklerin yeterli bulunma oranı bir  önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak yüzde 83,3'e yükseldi.
 
 Öğrencilerin TRT EBA TV videolarını "daha ilgi çekici" bulma oranı bir  önceki yıla göre yüzde 44,5 artarak yüzde 93,5'e, velilerin TRT EBA'da yayınlanan  ders anlatım videolarını daha anlaşılır bulma oranı da bir önceki yıla göre yüzde  41,4 artarak 95,4'e ulaştı.
 
Öğrencilerin verilen ödevleri yapması bir önceki yıla göre yüzde 16  artarak yüzde 95'e, canlı ders sonrası konuları tekrar etmesi yüzde 14,6 artarak  yüzde 93,6'ya, öğretmenlerin yüz yüze eğitimin alternatifi olarak dijital eğitimi  görmesi yüzde 74,6 artarak yüzde 89,6'ya ve öğretmenlerin yüz yüze eğitimi  desteklemesi yüzde 38,5 artarak yüzde 76,5'e yükseldi.
 
Araştırmada, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin örnek soru çözümleri  için TRT-EBA Lise'yi tercih oranı ise EBA Online Platform'u tercih oranına göre  daha düşük kaldı.
 

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