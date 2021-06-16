MEB'den flaş karar! Değişti, tarih öne çekildi; 7, 8, 11 ve 12. sınıflar ile...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu. Flaş karar! Tarih değişti. 7'nci, 8'inci ve 11'inci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için eylül, 12'nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretimden mezun olanlar için ise temmuz ayında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin 5. maddesini değiştirildi. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. Değişiklik kararı duyuruldu. Eylülde yapılacaktı. Yeni karar göre tarih öne çekildi. Temmuz ayında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin 5. maddesinin 7. fıkrasında değişikliğe gitti. Yapılan değişikliğe göre kurslar, 8'inci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için eylül ayında değil temmuzda başlayacak.

Fıkranın yeni hali;

Yıllık düzenlenecek kurslar; 7 nci ve 11 inci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için eylül, 8 inci ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretimden mezun olanlar için ise temmuz ayında başlayacak şekilde planlanır.

Eski fıkra hükmü şu şekildedir:

Yıllık düzenlenecek kurslar; 7 nci, 8 inci ve 11 inci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için eylül, 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretimden mezun olanlar için ise temmuz ayında başlayacak şekilde planlanır.