MEB'den flaş karar! 81 ile yazı yollandı...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 81 ile yazı yolladı. Bakanlık yazısında yüz binlerce kişinin merak ettiği soruya yanıt verdi. MEB'in yüz yüze eğitime başlayan öğretmenler ile ilgili olarak 81 il müdürlüğüne yeni gönderidiği ek ders yazısına göre, normalleşme ile birlikte meslek liselerinde son sınıflarda okuyan ve staj yapması gereken öğrencilerin staja başlamasını, staj yeri bulamayanların ise stajlarını okullarında yapması gerektiğini duyurdu. MEB, yapılacak staj ile ilgili olarak öğretmenlerin ek ders ücreti ile ilgili de yeni bir karar aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz hafta yüz yüze eğitime başlayan meslek liseleri öğrencileri ve öğretmenleri ile ilgili 81 il müdürlüğüne yazı gönderdi. MEB tarafından gönderilen yazıda, meslek liselerinin son sınıflarda okuyan ve staj yapması gereken öğrencilerin staja başlamasını,staj yeri bulamayanların ise stajlarını okullarında yapması gerektiğini duyurdu.

Bu uygulama ile birlikte okullarda staj kapsamında verilen derslerin tıpkı koordinatörlük gibi ek ders kapsamında değerlendirilip, değerlendirilmeyeceği hususunda Bakanlık görüş yazısı gönderdi.

Bakanlığın gönderdiği yazıya göre staj kapsamında verilen derslerde maaş karşılığını dolduran öğretmenler ek ders ücreti alabilecek.

Konuyla ilgili resmi şu şekilde;

Konu: İşletmelerde Mesleki Eğitim Ders Görevi

Tarih: 06.10.2020

"İlgi (a) yazı ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim/staj uygulamalarının işletmenin talebi ve öğrenci velisinin izni ile Covid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafindan alınması şartıyla 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlatılması, işletmeye gönderilemeyen öğrencilere ise Covid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin alınarak "Işletmede Beceri Meslek Eğitimi" dersinin okullarında yaptırılması istenmişti.

Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, işletmelerde Mesleki Eğitim dersinin okullarda yapılması halinde öğretmenlere verilecek ders görevinin koordinatörlük kapsamında değerlendirilerek ek ders görevi olarak mı yoksa bu dersin okulda yapılan bir dal dersi olarak öncelikle aylık karşılığı ders görevi olarak mı verileceği hususunda tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır.

İlgi (c) Yönetmeliğin "Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi" başlıklı 88 inci maddesinin 1 inci fıkrasında "İşletmelerdeki mesleki eğitimle staj çalışmalarının planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacryla okulda alam atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenler arasından koordinatör öğretmen görevlendirilir..." denilmektedir.

İl veya ilçe merkezinde yeterli sayıda işletme bulunmakla birlikte Covid-19 salgını nedeniyle işletmelerin talep etmemesi ve/veya öğrenci velisinin işletmeye öğrencisini göndermek istememesi nedenlerine bağlı olarak okullarda yapılacak işletmelerde Mesleki Egitim dersinin, zümre öğretmenler kurulunca belirlenecek bir program çerçevesinde diger alan/dal derslerinden farksız olarak okulun atölye ve laboratuvarlarında uygulamalı olarak yapılacağı, yukarıda yer verilen mevzuat hükmünden de anlaşılacağı üzere söz konusu dersin işletmelerde yapılması halinde koordinatör öğretmen görevlendirmesinden bahsedilebilecegi, Ögrenciler işletmeye gönderilmediği için bu anlamda herhangi bir koordinatörlüğe de ihtiyaç olmayacağı açıktır.

Bu çerçevede, Covid-19 salgınından kaynaklı zorunlu sebeplerden dolayı okulda yapılacak olan İşletmelerde Mesleki Eğitim dersinin öğretmenlere, ilgi (b) Karar kapsamında öncelikle aylık karşılığı, aylık karşılığı ders görevini tamamlayanlar bakımından ise ek ders görevi olarak verilmesi gerekmektedir.