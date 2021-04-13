MEB'den flaş adım! İlki tamamlandı, devam edecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni gelişmeyi paylaştı. Yurt dışında görev yapan öğretmenlerle ilgili önemli bir adım atıldı. Bakan Selçuk, '31 ülkeden 1.644 meslektaşımın katılımıyla ölçme değerlendirme mesleki gelişim programının ilkini tamamladık' dedi.
Ziya Selçuk açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Yurt dışında görev yapan öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini ve sınıf içi uygulamaları desteklemek amacıyla yeni bir adım attık. 31 ülkeden 1.644 meslektaşımın katılımıyla ölçme değerlendirme mesleki gelişim programının ilkini tamamladık. Eğitimlere devam edeceğiz."