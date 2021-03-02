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MEB'den flaş açıklama! Ücretsiz tablet dağıtımı...

02 Mart 2021 Salı - 14:49 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 15:07

Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu. Yazı yayımlandı. MEB bu durumla karşılaşıldığında hemen aranmasını ya da mail atılmasını istedi, o sitelerin sahte olduğunu bildirdi. İnternet üzerinden "ücretsiz tablet bilgisayar başvurusu" gibi ifadelerle kişilerin iletişim bilgilerini ve kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla kurulan oltalama sitelerine karşı vatandaşları uyardı.


MEB Eğitim Bilişim Ağı (EBA) internet sitesinden, "ücretsiz tablet  bilgisayar başvurusu" adı altında kurulan oltalama sitelerinin artması üzerine  vatandaşlara yönelik uyarı yazısı yayımlandı.
 
"İnternet üzerinden 'ücretsiz tablet bilgisayar başvurusu' gibi  ifadelerle iletişim bilgilerinizi ve kişisel verilerinizi toplamaya çalışan  sitelerin sahte olduğunu bildiririz." ifadelerine yer verilen yazıda, bu  sitelerle karşılaşan vatandaşların MEB İletişim Merkezi 444 0 632 numaralı  telefona ya da "tabletsikayet@eba.gov.tr" adresine bilgi vermesi istendi.
 
Bakanlık ülke genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere, ücretsiz tablet  bilgisayar dağıtımını, "ailenin gelir düzeyi", "ailede eğitim çağında bulunan  çocuk sayısı" ve "öğrencinin akademik durumu" kriterlerine göre yapıyor ve  internet üzerinden herhangi başvuru almıyor.

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