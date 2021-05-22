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MEB'den flaş açıklama! Sınav rehberi yayımlandı! Son tarih 26 Mayıs! Sınıf geçmek için...
MEB'den son dakika açıklaması geldi. 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7., 8. sınıfa giden milyonlarca öğrenciyi kapsıyor. Sınav rehberi yayımlandı. Öğrenciler sınıf geçmek için bunu yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerle velilerin kafa karışıklığını gidermek için sınav rehberi hazırladı. Bakanlığın internet sitesine konulan rehberde öğrencilerden ve velilerden gelen sorular tek tek cevaplandırıldı. MEB tarafından daha önce yapılan açıklamada ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesinin öğrencilerin tercihine bırakıldığı bildirilmişti. Ayrıca MEB'den yapılan açılamada, şehir dışında olan öğrencilerin 26 Mayıs Çarşamba gününe kadar başvuru yapmaları şartıyla başka illerde sınavlara girebileceği ifade edildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerle velilerin kafa karışıklığını gidermek için sınav rehberi hazırladı. Bakanlığın internet sitesine konulan rehberde öğrencilerden ve velilerden gelen sorular tek tek cevaplandırıldı.