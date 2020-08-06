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MEB'den flaş açıklama! Bakan Selçuk uyardı!

06 Ağustos 2020 Perşembe - 10:49 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 11:09

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar açılmasın.' demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım." ifadelerini kullandı.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılıp açılmayacağı yönünde ortaya atılan sözlere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bakan Selçuk, okulların açılmaması gerektiğini söyleyenlere 'Önce maske ve tedbir' diyerek çocukların üzerindeki sorumluluğumuzu hatırlattı.
 
Bakan Selçuk'un açıklaması şu şekilde:
 
“Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım.
 
 

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