MEB'den açıklama! Kayıt tarihi belli oldu! Açık lise kayıtları ne zaman başlıyor? Açık Lise kayıtları nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt tarihleri belli oldu. Peki, Açık lise kayıtları ne zaman başlıyor? Açık Lise kayıtları nasıl yapılır? İşte MEB duyurusu ve açık lise kayıt tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü Açık Lise kayıtları ile ilgili duyuru yayınladı.

Yayınlanan duyuruda, "2020-2021 Öğretim Yılı 1. dönem yeni kayıt işlemleri 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Detaylı bilgilendirmeler için web sitemizi takip edin" ifadelerine yer verildi.

AÇIK LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Öğrenciler kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Kayıt işlemi tamamlanan öğrenciler Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıf bankamatikler den yâ da bu bankaların mobil uygulamalarından internet bankacılığı ile veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücreti yatırma işlemini gerçekleştirebilirler.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden; İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir. 8 Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden; İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir. Ortaöğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin aslı ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı/onaylı örneği,

T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

Ortaöğretim Kurumlarından/Bir Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olanlar İle Bir Yükseköğretim Kurumundan Ayrılanlardan;

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

Ortaöğretim diplomasının/diploma kayıp belgesinin onaylı örneği, (noter onaylı veya kaydı alan halk eğitimi merkezi müdürlüğünün diplomanın aslını görmesi şartı ile halk eğitimi merkezi müdürlüğünce onaylanmış belge. Belgeyi onaylayan halk eğitimi merkezi mührü ve onaylayan müdür veya müdür yardımcısının ismi/kaşesi okunabilecektir. Kaşenin okunmaması durumunda onaylayan kişi tarafından halk eğitimi merkezi müdürlüğünün adı tükenmez kalem ile yazılacaktır.)

T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan Öğrencilerden;

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden "Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir" başlığı altında yer alan (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesinin aslı, (Karneler denklik belgesi yerine geçmez.) denklik belgesini kaybedenler, denklik belgesini düzenleyen kurum tarafından "aslı gibidir" yapılmış denklik belgesi ile müracaat edebilirler.

T.C. kimlik numarası olmayanlardan, ilk kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılan Öğrencilerden

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

Açık Öğretim Lisesinden alınan tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,

T.C kimlik numarası olmayanlardan ilk kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, istenir. Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Almış Öğrencilerden (Tasdiknameli Form C işlemi);

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,

Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Almış Öğrencilerden

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,

Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

T.C Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

Açık Öğretim Lisesinde Kayıtlı Ancak T.C. Kimlik Numarası Sistemde Olmayan Öğrencilerin Başvuruları;

2003 yılı öncesi Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmış, bu tarihten sonra hiç kayıt yenilememiş ve halen öğrencilik durumu "Silik" olan öğrencilerin T.C. Kimlik Numaraları Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimizin öncelikle durumlarını anlatan bir dilekçeyi ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisini tek sayfada olacak şekilde 0 312 213 01 75'e faks ya da aciklise@meb.gov.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine T.C. kimlik numarası eklenen öğrenciler kayıt yenileyebilecektir

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDE HANGİ SİSTEMİ VARDIR?

Öncelikle eğitim herkes için 4 yıllıktır. 2005 yılı itibariyle liselerin 4 yıla çıkarılmasıyla önce örgün liselerde, 2008-2009 itibariyle de Açık Öğretim Lisesi´nde eğitim 4 yıla çıkarılmıştır. Açık Öğretim Lisesinde veya örgün okullarda 3 yıllık okuyan bir öğrenci Açık Öğretim Lisesi de de 4 yıllık sisteme tabidir

Açık Öğretim Lisesinde de sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanmaktadır. Sınıf sistemi yerine dönem kavramı vardır. Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir. Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir. Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5 ve 6. dönemdir. Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir.

Açık öğretim lisesinden mezun olabilmek için öğrencinin

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması, gerekir.

Sekiz dönemde mezun olamayan öğrenciler mezuniyet şartlarını tamamlayıncaya kadar öğrenimlerine devam ederler. Açık Öğretim Lisesinde sınıfta kalma, okuldan atılma yoktur.

Açık öğretim Lisesinde öğrencilerin alması gereken zorunlu ve ortak dersler vardır. AÖL sisteminde öğrenci başardığı dersin kredisini kazanır. Başaramadığı dersin kredisini alamaz. Sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder veya muaf olduğu takdirde onun yerine isterse seçmeli derslerden başka bir ders alır. Öğrenciler her dönem ortak ve seçmeli derslerden en fazla toplam 35 kredilik ders alabilirler. Bir dönemde sınavına girilip başarısız olunan zorunlu ders, izleyen dönemde yeniden verilir. Ortak zorunlu derslerden üç kez sınava girip de başarısız olan öğrenci bu derslerden muaf olur. Yani bu dersi alma zorunluluğu kalkar. Ancak bu öğrenciler gerekli kredi miktarını toplayamadığı takdirde isterlerse muaf oldukları dersi yeniden seçebilirler. Açık Öğretim Lisesine yeni başlayan öğrenciler için mezuniyet kredisi 192 kredidir. Bu öğrenciler bir dönemde maksimum 35 kredilik ya da daha az ders seçebilir. Örgün eğitimden başvuru yapan öğrenciler geçtiği derslerden muaf tutularak haftalık ders sayısına göre kredi alırlar.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

- Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

- Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri,

- Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

- Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ KİMLERDEN ALINMAZ?

1-İstiklal madalyası verilmiş, vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar,

2-Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne veya babası olduğunu,

3-Gazi ve gazilerin eş, çocuk, anne veya babası olduğunu,

4-5.7.2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında mahkemeler tarafından üzerine tedbir konulduğunu,

5-İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile Açık Öğretim Okullarına kayıt yaptıracak özel eğitim ihtiyacı olduğunu,

6-8.3.2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olduğunu, Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kaldığını,

7-Sağlık Kurulu raporu ile en az % 40 engelli olduğunu,

8-Tutuklu veya hükümlü olduğunu belgelendirmek şartıyla kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır.

Müdürlüğümüzce yapılan incelemelerde muafiyet belgesi bulunmayan öğrencilerin dönem kayıt yenileme işlemleri iptal edilmektedir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDE KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılmaktadır.

Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanmaktadır. Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.