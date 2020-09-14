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MEB'den '21 Eylül' duyurusu

14 Eylül 2020 Pazartesi - 15:08 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 15:08

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak anaokulu ve ilkokul 1. sınıf düzeyindeki özel gereksinimli öğrenciler için, okuma yazma sürecini eğlenceli hâle getirerek kolaylaştıracak 6 kitaptan oluşan bir set hazırladı.


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