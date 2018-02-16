16 Şubat 2018 Cuma
İSTANBUL 
8°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.135 0.78 EURO 4,6900 -0.51
USD 3,7450 -0.56 ALTIN 164,000 0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

MEB, bin 272 kişinin çalışma iznini iptal etti

16 Şubat 2018 Cuma - 11:28 | Son Güncelleme : 16 02 2018 - 11:28

Milli Eğitim Bakanlığınca, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 27 bin kurumda FETÖ ile iltisaklı personelle ilgili yapılan tarama sonucunda bin 272 kişinin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi. Bakanlık, bu kişilerin çalışma izinlerini terör örgütü ile eylem birliği içinde oldukları gerekçesiyle iptal etti


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Özel  Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 27 bin kurumda Fetullahçı  Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı personelle ilgili yapılan tarama sonucunda bin  272 kişinin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit  edildi. Bakanlık, bu kişilerin çalışma izinlerini terör örgütü ile eylem birliği  içinde olduklarından iptal etti. 
 
AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Özel Öğretim  Kurumları Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde Bakanlığa bağlı yaklaşık 27 bin  özel öğretim kurumunda çalışan veya daha önce çalışmış kişilere yönelik bir  araştırma yürütüldü.
 
Bu araştırmalar sonucunda bin 272 kişinin FETÖ/PDY terör örgütünün  gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlendi. MEB tarafından, bu  kişilerin terör örgütü ile eylem birliği içinde oldukları gerekçesi ile çalışma  izinleri iptal edildi. Bu personele, başka bir özel öğretim kurumunda çalışma  izin onayı düzenlenmemesi yönünde uygulama yapıldı.
 
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda çalışmakta  olup 6749 sayılı Kanunun 2'nci maddesinin 3'üncü fıkrası kapsamında kurumları  kapatılan ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya  gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı, bunlarla irtibatı olduğu  belirlenen 19 bin 660 personelin çalışma izinleri daha önce iptal edilmişti.
 
Böylece özel öğretim kurumlarında ceza kaydı koyulan personel sayısı  toplam 20 bin 932 oldu.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.