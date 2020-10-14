MEB BİLSEM sınav sonuçları açıklandı! Bireysel değerlendirme ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte BİLSEM sınav sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı BİLSEM sınavlarının sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri 1. sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıf grup tarama uygulaması sonuçlarını adayların erişimine açtı. Sınavdan başarılı olan öğrenciler için bireysel değerlendirme süreci başlayacak. Bilsem sınavını kazanan öğrenci müzik, resim veya genel zihinsel yetenek alanından değerlendirmeye tabi tutularak eğitimine devam edecek. Peki, BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bireysel değerlendirme ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavlarının grup taraması uygulaması sonuçları açıklandı. Peki, BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bireysel değerlendirme ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte BİLSEM sınav sonuçları öğrenme ekranı...

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

BİLSEM sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı. Özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla hizmet sunan BİLSEM'lere öğrenci seçim işlemleri tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri 1. sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıf grup tarama uygulaması sonuçlarını adayların erişimine açtı.

MEB tarafından yayımlanan takvime göre grup tarama sonuçları sonrasında itiraz başvuruları 16-22 Ekim tarih aralığında alınacak. BİLSEM sınav sonuçları grup tarama itiraz değerlendirmesi, 23-30 Ekim tarih aralığında gerçekleşecek. Sonraki aşamaya katılmaya hak kazanan öğrenciler, 02-06 Kasım tarihleri arasında bireysel değerlendirme randevusu alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM sonuçları için şu açıklama yapıldı;

"2020-2021 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması 4 Ocak-11 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir. Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmuş olup her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmıştır.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerimiz 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilirler. Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır."

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler http://meb.gov.tr adresinden 26 Şubat tarihinde ilan edilecek. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması ise 1-12 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacak.

BİLSEM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla hizmet sunan BİLSEM'lere 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için öğrenci seçimi yapılacak. Sonuçları açıklanacak grup tarama uygulamasında baraj puanın üzerinde puan alan öğrenciler aday gösterildikleri yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.

Grup tarama uygulamaları ile Türkiye'nin özel yetenekli öğrencileri kendileri, aileleri, oluşturdukları insan kaynağı havuzu ve ülkenin geleceği açısından önemli görülüyor. Bilim ve Sanat Merkezleri özel yetenekli öğrencilere destek eğitim modeli sunuyor.

BİLSEM SINAVINI KAZANAN ÖĞRENCİLER YETENEĞİNE GÖRE EĞİTİLİYOR

Özel yetenekli öğrencilerin okullarındaki derslerinin ardından kayıtlı oldukları BİLSEM'lere gelerek orada yetenekleri doğrultusunda oluşturulan özel eğitim programı alıyor. Burada tespit edilen öğrenciler birinci aşamada sınıf öğretmeni tarafından aday gösteriliyor. Aday gösterilen öğrenciler tablette grup tarama uygulamasından geçiyor. Bu grup taramalarında Türkiye ortalaması üzerinden barajı aşan öğrenciler ilan ediliyor. Bilsem sınavını kazanan öğrenci müzik, resim veya genel zihinsel yetenek alanından değerlendirmeye tabi tutularak eğitimine devam ediliyor. Her öğrenci yaşadığı yerde uygulamalara katılıyor.

BİLSEM ÖĞRENCİLERİ NASIL TESPİT EDİLİYOR?

Öğrenci tanılaması denilen öğrenci tespit edilmesi süreci ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıftan itibaren başlatılıyor. Zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin e-Okul sistemi üzerinden sınıf öğretmenleri tarafından aday gösteriliyor. Öğrenciler resim ve müzik yetenekleri doğrultusunda yaşadıkları yerlerde oluşturulan alanında uzman yetkililerin yer aldığı komisyonlarca bireysel değerlendirmeye alınıyor. Genel zihinsel yetenekten aday gösterilen öğrenciler de yaşadıkları yerlerde bulunan Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) bireysel değerlendirmeye tabi tutuluyor.