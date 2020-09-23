MEB bilgisayar başvurusu nasıl ve nereden yapılır? MEB Haydi Şimdi ve BAYKAR kampanyalarında toplanan laptop, tablet ve bilgisayarları ne zaman dağıtacak?

MEB Haydi Şimdi ve BAYKAR kampanyaları üzerinden düzenlenen toplanan bilgisayarların ne zaman dağıtılacağı merak konusu oldu. Koronavirüs salgını kapsamında uzaktan başlayan eğitime katkı sağlanması için Acun Ilıcalı ve BAYKAR bilgisayar, laptop ve lablet kampanyası başlattı. Acun Ilıcalı tarafından yapılan kampanyada 7.5 milyon lira bağış toplandığı açıklanırken, TEKNOFEST paydaşları tarafından da 81 bin bilgisayar bağışı yapıldığı açıklandı. Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası ve TEKNOFEST 2020 paydaşlarının bağışlarıyla toplanan bilgisayarlar öğrencilere dağıtılacak. Peki, Acun Ilıcalı Haydi Şimdi Bilgisayar kampanyası başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Öğrenciler Haydi Şimdi Bilgisayar Kampanyasından nasıl yararlanacak? MEB Haydi Şimdi Bilgisayar kampanyası hakkında merak edilenler...

Acun Ilıcalı Haydi Şimdi Bilgisayar kampanyası ve TEKNOFEST 2020 paydaşları bağışları ile uzaktan eğitim alan öğrencilere destek olacak. Acun Ilıcalı'nın 'Haydi Şimdi' sloganı ile düzenlediği bağış gecesinde 100 bin lira üzerinde bağış yapanlar canlı yayına alındı. SMS ile bağış yapmak isteyenler ise EĞİTİM yazıp 2686'e mesaj atarak 10 TL bağışta bulundu. Gecenin sonunda Acun Ilıcalı, 7.5 milyon lira bağış toplandığını açıkladı. Bu rakama SMS'ler henüz dahil edilmedi. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrenciler için başlattığı kampanya kapsamında hediye edilecek tablet bilgisayar sayısı ise 81 bine ulaştı. Peki, MEB bilgisayarları ne zaman dağıtacak? Haydi Şimdi Bilgisayar kampanyası detayları…

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TEKNOFEST2020 paydaşlarımızın ve ev sahiplerimizin toplam tablet bilgisayar bağışı 81 bine ulaştı. Gençlerimiz bilgiye erişecek, #MilliTeknolojiHamlesi'nde çıtayı yükseltecek!" ifadelerini kullandı. Bayraktar'ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta, kampanya kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 20 bin adet , Gaziantep Şahinbey Belediyesi 20 bin adet, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 10 bin adet, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 10 bin adet, Baykar 5 bin adet, Aselsan 5 bin adet, TUSAŞ 5 bin adet, STM 1000 adet, HAVELSAN 1000 adet, ROKETSAN 1000 adet, TEI 1000 adet, TÜRKSAT 1000 adet, TARNET'in 1000 adet tablet bağışladığı bildirildi.

BİLGİSAYAR KAMPANYASI DESTEĞİ NASIL YAPILIR?

Corona virüsü nedeniyle uzaktan eğitim alacak öğrencilerin bazılarında bilgisayar olmaması ve eğitimden geri kalmaması adına başlatılan "Haydi şimdi" kampanyasına SMS yoluyla katılmak isteyenlerin "EĞİTİM" yazıp 2868'e mesaj göndermeleri yetiyor.

Türk Kızılay Mobil Çağrı merkezini "168"i arayarak bağış yapılabiliyor.

ÖĞRENCİLER HAYDİ ŞİMDİ BİLGİSAYAR KAMPANYASINDAN NE ZAMAN VE NASIL YARARLANACAK?

Acun Ilıcalı duyurduğu Laptop kampanyası ve TEKNOFEST 2020 paydaşlarının yaptığı bağışı dağıtma kısmı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. Acun Ilıcalı topladığı tüm parayı MEB'e aktaracak ve MEB başvuran tüm öğrencilere Laptopu ulaştırmak için uğraşacak. Başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı ise henüz belirtilmedi.