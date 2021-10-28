MEB Bilgi Yarışması saat kaçta, MEB Liseler Arası Bilgi Yarışması ödülleri nelerdir? Milli Eğitim Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için liseler arası çevrim içi bilgi yarışması düzenleniyor. Yarışma sonrası başarılı olan öğrencilere ödül de verilecek. Peki, MEB Bilgi Yarışması ne zaman, MEB Bilgi Yarışması başvuru nasıl yapılır?

MEB Bilgi Yarışması ile ilgili detaylar merakla takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek Bilgi Yarışması araştırmaları yoğunlaştı. Yarışmaya katılacak öğrenciler başvuru detaylarını sorgularken, kazanacakların alacağı ödülleri de sorguluyor. Öğrenciler yarışma saatine 15 dakika kala başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, MEB bilgi yarışması saat kaçta? MEB liseler arası bilgi yarışması ödülleri nelerdir, 29 Ekim bilgi yarışması başvurusu nasıl yapılır?

MEB BİLGİ YARIŞMASI SAAT KAÇTA?

Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen yarışmaya başvurular 21 Ekim 2021 tarihi itibarıyla başlamış olup, yarışma saatine 15 dakika kalana kadar devam edecektir.

Yarışma sonuçları 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 21.00'de ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.

29 EKİM BİLGİ YARIŞMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, ogm.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden başvurarak katılabilecektir.

KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılmak için Bakanlığımıza (MEB) bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.

https://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular, yarışma saatine kadar devam edecektir. Yarışmaya katılmak için başvuru yapmak şarttır.

Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla https://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebilirsiniz.

Yarışma, 20 sorudan oluşacaktır ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniyedir

Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamaz.

Merkez Yürütme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Değerlendirme sürecini Merkez Yürütme Komisyonu yürütecektir.

Yarışma için hazırlanan sistemden alınan istatistikler Merkez Yürütme Komisyonu tarafından incelenerek dereceye girenler tespit edilecek ve sonuçlar tutanak altına alınacaktır.

Eşit sayıda doğru cevap veren öğrenciler arasında daha kısa sürede yarışmayı tamamlayan öğrenci başarılı sayılacaktır.

İnceleme sonucu ortaöğretim kurumlarında öğrenimine devam etmediği tespit edilenler değerlendirmeye alınmayacak, ödül kazanmaları durumunda ödülleri bir sonraki katılımcıya aktarılacaktır.

MEB BİLGİ YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

1. Fotoğraf Makinesi ve Plaket, 2. Bisiklet ve Plaket, 3. Akıllı Saat ve Plaket ödülü alacak.