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MEB belirli gün ve haftalar listesi belli oldu mu? MEB belirli gün ve haftalar sayısını 68'e çıkardı! İşte MEB belirli gün ve haftalar 2020 listesi

15 Ekim 2020 Perşembe - 13:06 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 13:07

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde yaptığı değişiklik ile 64 olan önemli gün ve haftaların sayısını 68'e çıkardı. Peki, MEB belirli gün ve haftalar listesi belli oldu mu? Okullarda kutlanacak önemli gün ve haftalar hangileri? MEB belirli gün ve haftalar 2020 listesi...


MEB, Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde yaptığı değişiklik ile önemli gün ve haftaların sayısını 68'e çıkardı. Peki, MEB belirli gün ve haftalar listesi belli oldu mu? Okullarda kutlanacak önemli gün ve haftalar hangileri? MEB belirli gün ve haftalar 2020 listesi...
 
 
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, 15 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle değiştirildi. 
 
 Değişiklik ile, yönetmelik ekinde yer alan "Ek-8-Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi" değiştirildi. Yeni düzenlemede, çizelgeye "Dünya İlk Yardım Günü", "Disleksi Haftası", "Dünya Disleksi Günü", "Dünya El Yıkama Günü", "Sivil Savunma Günü", "Dünya Arı Günü", "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" eklendi. Ek,  çizelgede yer alan "Dünya Afet Azaltma Günü (13 Ekim)" ve "Dünya Madenciler Günü (4 Aralık)" günleri ise çıkarıldı. 
 
MEB BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR LİSTESİ
 
 
 
 
 
 
 
 

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