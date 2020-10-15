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MEB belirli gün ve haftalar listesi belli oldu mu? MEB belirli gün ve haftalar sayısını 68'e çıkardı! İşte MEB belirli gün ve haftalar 2020 listesi

MEB belirli gün ve haftalar listesi belli oldu mu? MEB belirli gün ve haftalar sayısını 68'e çıkardı! İşte MEB belirli gün ve haftalar 2020 listesi