MEB Asistan Türkiye nedir? MEB yeni sanal asistan uygulaması ne işe yarıyor, nasıl kullanılacak?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tanıtım programında yaptığı konuşmada, MEB Asistan’ın, 18 milyon öğrenci, veliler ve 1 milyonu aşan öğretmenin sorularını anında yanıtlamak üzere geliştirildiğini, yapay zekâ sistemi sayesinde kullanıcıları adım adım yönlendirerek en kısa sürede en doğru cevabı sunduğunu söyledi. “Bakanlık olarak teknolojiyi eğitimin merkezine koyan ve faydalarını gördükçe kullanımına daha fazla ağırlık verdiğimiz bir bakış açısıyla hareket ediyoruz.” Dedi.

‘’KÖKLÜ VE BÜTÜNSEL BİR DÖNÜŞÜME İMZA ATIYORUZ’’

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk MEB Asistan uygulamasını tanıttı. Bakan Selçuk tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, şu şekilde konuştu:

“Teknolojiyi nasıl kullandığımız değil, onu eğitime nasıl adapte ettiğimiz. Yapay zekânın da eğitimi dönüştürecek bir teknoloji olduğunu uzun zamandır söylüyor ve bu noktada gerekli stratejiler üzerinde çalışıyoruz. Merkeze öğrenci ve öğretmenlerimizi alan, onların cevap aradığı her soruya her zaman ve her yerde faydalı yanıtlar sunan, konuşma diliyle yazsalar dahi onları anlayan yapay zekâ tabanlı yeni sanal asistanlarımızla eğitim sistemimizde köklü ve bütünsel bir dönüşüme imza atıyoruz.”

Uygulamanın tamamen millî ve yerli imkânlarla ve kendi mühendislerimiz tarafından geliştirildiği bilgisini paylaşan Bakan Selçuk, Türk özel sektör yapay zekâ kuruluşu CBOT’un kurucu Ceo’su ve projeleri hayata geçiren çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

‘’BİLGİYE ANINDA ERİŞİMİN VE DİJİTALLEŞMENİN KAÇINILMAZ’’

CBOT Ceo’su Mete Aktaş ise konuşmasında, “CBOT olarak özellikle pandemi sürecinde ve devamında artan dijital dönüşüm taleplerini karşılamak üzere çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. EBA ile bu dijital dönüşüm yolculuğuna hızla adapte olmuştu, burada yapay zekâ altyapısının kritik olduğunun anlaşılması, bu dönüşümü hızlandıran bir etmen oldu. Biz CBOT olarak gelişmiş makine öğrenimi ve NLP teknolojimizle hayata geçirdiğimiz EBA Asistan ve MEB Asistan uygulamalarının gerek öğrenciler gerek öğretmenler gerekse veliler tarafından sıkça kullanıldığını gözlemliyoruz. Bu vatandaşlarımızın da dijital dönüşümü, yapay zekâyı hayatlarının her alanına entegre etme talepleri olduğunu gösteriyor. Ülkemizde uzaktan eğitim desteğinin, bilgiye anında erişimin ve dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğu bir noktaya geldiğimiz bugünlerde Bakanlığımıza yerli yapay zekâ teknolojimizle destek olmaktan gurur duyuyoruz. Bakanlığımızın yapay zekânın desteği ile daha verimli çalışması, daha hızlı çözüm üretmesi ve sürekli daha iyisini geliştirmesi için yeni çözümler sunmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

MEB ASİSTAN NEDİR?

Türkiye’nin lider yapay zekâ şirketi CBOT’un çözüm ortaklığıyla geliştirilen MEB Asistan, gelişmiş makine öğrenimi teknolojisi sayesinde yeni kullanıcı sorularıyla sürekli öğreniyor ve gelişimini sürdürüyor. MEB Asistan, gelişmiş doğal dil işleme (NLP) özelliği sayesinde öğrencilerin ve öğretmenlerin konuşma diliyle ve istedikleri şekilde yazabildiği tüm soruları rahatlıkla anlamakta ve doğru bir şekilde cevaplandırmaktadır.

MEB ASİSTAN UYGULAMASI NASIL KULLANILACAK?

MEB’in web sitesinde konumlanan asistan, soruları yanıtlarken MEB’in yayınladığı içerikler ilgili web sitesinden alınmakta ve herhangi bir güncelleme olması durumunda en güncel bilgiyi sunabilmektedir. MEB Asistan; burs işlemleri, denklik işlemleri, yurt dışı görevlendirmeler, yurt dışında yüksek lisans, bakanlık projeleri, bakanlık mevzuatı, sınavlar, kurslar gibi binlerce farklı konuda gelebilecek soruları yanıtlamak üzere geliştirilmektedir.

Tüm dünyaya örnek olabilecek yetkinlikte geliştirilen EBA Asistan ise öğrenciler, öğretmenler ve velilerin; şifre alma, şifre yenileme, ders programı sorgulama, sınavların durumunu öğrenme, öğretmenlerle görüşme, ders tekrarı yapma gibi konulardaki sorularını sosyal platformlarda âdeta bir kimseye soru sormaları gibi yazarak anında yanıtlayabilmektedir. Salgın sürecinin başlangıcında Türkiye’nin uzaktan eğitim sistemlerini aktif bir şekilde kullanmaya başladığı dönemde önemli bir rol üstlenen EBA Asistan, 13 Nisan – 16 Ağustos tarihleri arasında, 3,1 milyon tekil kullanıcı ve 11,7 milyon konuşma ile kendi alanında bir dünya rekoruna imza attı. MEB Asistan daha büyük hacime ulaşıp bu rekoru daha da yukarı taşıması bekleniyor.

MEB ASİSTAN TÜRKİYE GİRİŞİ NEREDEN YAPILACAK?

MEB Asistan ve EBA Asistan’a meb.gov.tr ve eba.gov.tr adreslerinde sağ alt köşedeki avatarlarına tıklayarak açılacak chatbot penceresinden ulaşılabilmektedir.