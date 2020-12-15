MEB anaokulları açıklaması! Anaokulları açılıyor mu? Anasınıfı ve anaokulu farkı…

Anaokulları açılıyor mu? Açıldı mı? Koronavirüs vaka oranlarındaki artış sonucu lise, ortaokul, ilkokul gibi okul öncesi kurumlar için de uzaktan eğitim gündeme gelmişti. Ancak 14 Aralık'ta yapılan son Kabine Toplantısı ile ana okulları, kreşler için yeni kararlar alındı. Ana sınıfları hariç resmi ve özel tüm anaokullarında bugün itibarıyla yüz yüze eğitime geçileceği açıklandı. MEB anaokulu açıklaması detayları araştırırken, yapılan açıklamanın ardından Anasınıfı ve anaokulu arasındaki fark da merak edilmeye başlandı. İşte anaokulların durumu ile ilgili son gelişmeler…

Koronavirüste vakalar artınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren ilkokul, ortaokul, lise ile okul öncesi ve anaokulu faaliyetlerine ara verilmişti. MEB resmi ve özel anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim verilebileceğini açıklamış ancak, vaka sayısında hızlı bir artış meydana gelince il valilikleri anaokulları için uzaktan eğitime geçildiğini duyurmuştu. Çalışan anne ve babalar anaokulların durumunu merak edip, anaokulları açılıyor mu, açılacak mı diye sorarken Kabine Toplantısı sonrası açıklama geldi. Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamanın ardından MEB yazılı açıklama yaparak, Ana sınıfları hariç resmi ve özel tüm anaokullarında bugün itibarıyla yüz yüze eğitime geçileceği açıkladı. İşte MEB anaokulu açıklaması…

ANAOKULLARI AÇILIYOR MU?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul öncesi kurumlar için alınan kararı da duyurdu. Buna göre, ''Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

MEB'den yapılan açıklamaya göre ise; ''Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir.'' denildi.

Ana sınıfları hariç resmi ve özel tüm anaokullarında bugün itibarıyla yüz yüze eğitime geçileceği açıklandı.

ANAOKULU NEDİR?

Anaokulları, 3-6 yaş arası çocuklara okul öncesi eğitimi veren, bağımsız yani ilkokul bünyesinde olmayan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, MEB tarafından denetlenen kurumlardır.

ANASINIFI NEDİR?

Anasınıfı; sadece 6 (yeni yasayla bu yaş 5 olarak ifade ediliyor olabilir) yaşa hizmet verir ve bir ilkokulun bünyesindedir.