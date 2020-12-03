MEB Ajanda kurulumu nasıl yapılır? E-Okul Öğretmen ve MEB Ajanda nasıl indirilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), MEB Ajanda ve E-Okul Öğretmen uygulamalarını devreye aldı. MEB, bu yeni iki uygulamasıyla, bürokrasinin azalması, iş ve işlemlerin kolaylaşması, her bir verinin bağlantılı ve ilişkilendirilmiş olarak ele alınabilmesi sağlanacak. E-okul ve MEBSİS'teki nakil kabul günleri, atama onay tarihleri, hizmet içi onay işlemleri gibi benzeri birçok konu kolayca gerçekleştirilebilecek. Davranış notu, ders notu, sınav tarihi, öğrenci devamsızlıkları gibi işlemler yapılabilecek. Peki, MEB Ajanda kurulumu nasıl yapılır? MEB Ajanda nasıl indirilir? İşte E-Okul Öğretmen ve MEB Ajanda indirme linki...

Milli Eğitim Bakanlığı; MEB Ajanda" ve "E-Okul Öğretmen" uygulamalarını tanıttı. MEB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan E-Okul Öğretmen ve MEB Ajanda uygulamaları öğretmenlere ve okul yöneticilerine büyük kolaylık sağlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Ajanda ve E-Okul Öğretmen Tanıtım Programı"na katıldı.

Öğretmenlerin, öğrencilerin ve okul müdürlerinin günlük mesaisini hızlı ve kolay yürütmelerine destek olmayı amaçladıklarını belirten Selçuk, bunun için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Hizmetlerin çok büyük bir kısmını elektronik ortamda yapmaya gayret ettiklerini dile getiren Selçuk, işlemlerin hızlanması ve kaliteli olabilmesinin buna bağlı olduğunu ifade etti.

Bakan Ziya Selçuk, mobil uygulamaları yeni teknolojilerle güncelleştirdiklerini vurgulayarak, "Bugün iki yeni mobil uygulamayla karşınızdayız. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın bu yeni iki uygulamasıyla, bürokrasinin azalması, iş ve işlemlerin kolaylaşması, her bir verinin bağlantılı ve ilişkilendirilmiş olarak ele alınabilmesi sağlanacak." diye konuştu.

E-Okul Öğretmen ve MEB Ajanda nedir?

E-Okul Öğretmen ve MEB Ajanda uygulamaları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından mobil, web ve masaüstü sistemleriyle bütünleşik olarak, bütün veri sistemleriyle alışveriş yapabilecek biçimde tasarlandı. En önemli özelliklerinden birisi dijital bir takvime sahip olması. Öğretmenler, kendi telefonundan takvimini görüp, kişiselleştirip, günlük hayatında öğretmen olarak neyi, nasıl yapması gerektiği konusunda her şeyi görebilecek.

Uygulamada doğrulama kodlarıyla güvenlik de arttırıldı. Karekod özelliğiyle işlemlerin hızlı ve güvenli şekilde yapılabilecek.

E-Okul Öğretmen ve MEB Ajanda uygulamaları ne işe yarıyor?

Öğretmenler, yoklama alma, günlük iş ve işlemlerin yapılması ilgili tüm süreçlerin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayacak. Ayrıca, öğretmenlerin iş listelerini görebilmesi gibi birçok işlem bu uygulamalar sayesinde yapılabilecek.

E-okul ve MEBSİS'teki nakil kabul günleri, atama onay tarihleri, hizmet içi onay işlemleri gibi işlemlerde de öğretmenlere kolaylık sağlayacak uygulama Takvimli işlerin zamanında yapılmasını sağlayacak.

Öğretmenler elektronik yoklama alabilecek

Tanıtım toplantısında konuşan Selçuk, "E-Okul Öğretmen" uygulamasıyla da öğretmenler ve okul yöneticilerine hizmet sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Davranış notu, ders notu, sınav tarihi, öğrenci devamsızlıkları gibi birçok konu gayet kullanıcı dostu şekilde ele alınabiliyor ve işlemler kolaylıkla yürütülebiliyor. E-yoklama işi de buradan otomatik yapılıyor ve kayıtlar otomatik tutulmuş oluyor. Öğretmenlerimiz kısa süre içerisinde elektronik yoklama alabilecek, bunlar da e-okul sistemine otomatik gelebilecek. Öğrencilerimizin devamsızlıklarıyla ilgili hususlar ve benzeri birçok konu aynı şekilde bir otomasyon sistemi içerisinde hayata geçirilecek. Mobil uygulamalarla öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin, müdür yardımcılarımızın daha az bürokrasiyle uğraşmasını sağlayacağız ve işleri hızlandırmış olacağız."

E-Okul Öğretmen ve MEB Ajanda nasıl indirilir?

Öğretmenler E-Okul Öğretmen ve MEB Ajanda uygulamaları ücretsiz indirebilecek. Öğretmenler öğrencilerin tüm akademik özelliklerini, bilgilerini görüntüleyebilecekler. Bunun yanında Bakanlık da okul yöneticileri tarafından bu ve başka konularda anlık geri bildirim alınabilecek.