03 Aralık 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.331 0.40 EURO 9,4830 -0.36
USD 7,7790 -1.05 ALTIN 457,900 -0.91
CANLI BORSA
TÜMÜ

MEB Ajanda kurulumu nasıl yapılır? E-Okul Öğretmen ve MEB Ajanda nasıl indirilir?

03 Aralık 2020 Perşembe - 18:02 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 18:03

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), MEB Ajanda ve E-Okul Öğretmen uygulamalarını devreye aldı. MEB, bu yeni iki uygulamasıyla, bürokrasinin azalması, iş ve işlemlerin kolaylaşması, her bir verinin bağlantılı ve ilişkilendirilmiş olarak ele alınabilmesi sağlanacak. E-okul ve MEBSİS'teki nakil kabul günleri, atama onay tarihleri, hizmet içi onay işlemleri gibi benzeri birçok konu kolayca gerçekleştirilebilecek. Davranış notu, ders notu, sınav tarihi, öğrenci devamsızlıkları gibi işlemler yapılabilecek. Peki, MEB Ajanda kurulumu nasıl yapılır? MEB Ajanda nasıl indirilir? İşte E-Okul Öğretmen ve MEB Ajanda indirme linki...


Milli Eğitim Bakanlığı; MEB Ajanda" ve "E-Okul  Öğretmen" uygulamalarını tanıttı. MEB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan E-Okul Öğretmen ve MEB Ajanda uygulamaları öğretmenlere ve okul yöneticilerine büyük kolaylık sağlayacak. 
 
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB  Ajanda ve E-Okul Öğretmen Tanıtım Programı"na katıldı.
 
Öğretmenlerin, öğrencilerin ve okul müdürlerinin günlük mesaisini  hızlı ve kolay yürütmelerine destek olmayı amaçladıklarını belirten Selçuk, bunun  için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
 
Hizmetlerin çok büyük bir kısmını elektronik ortamda yapmaya gayret  ettiklerini dile getiren Selçuk, işlemlerin hızlanması ve kaliteli olabilmesinin  buna bağlı olduğunu ifade etti.
 
Bakan Ziya Selçuk, mobil uygulamaları yeni teknolojilerle  güncelleştirdiklerini vurgulayarak, "Bugün iki yeni mobil uygulamayla  karşınızdayız. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın bu yeni iki uygulamasıyla,  bürokrasinin azalması, iş ve işlemlerin kolaylaşması, her bir verinin bağlantılı  ve ilişkilendirilmiş olarak ele alınabilmesi sağlanacak." diye konuştu.
 
E-Okul Öğretmen ve MEB Ajanda nedir? 
 
 E-Okul Öğretmen ve MEB Ajanda uygulamaları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından mobil, web ve masaüstü sistemleriyle bütünleşik olarak, bütün veri sistemleriyle alışveriş yapabilecek biçimde tasarlandı. En önemli özelliklerinden birisi dijital bir  takvime sahip olması. Öğretmenler, kendi telefonundan takvimini görüp,  kişiselleştirip, günlük hayatında öğretmen olarak neyi, nasıl yapması gerektiği  konusunda her şeyi görebilecek. 
 
Uygulamada doğrulama  kodlarıyla güvenlik de arttırıldı. Karekod özelliğiyle işlemlerin  hızlı ve güvenli şekilde yapılabilecek. 
 
E-Okul Öğretmen ve MEB Ajanda uygulamaları ne işe yarıyor? 
 
Öğretmenler, yoklama alma, günlük iş ve işlemlerin yapılması ilgili tüm süreçlerin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayacak. Ayrıca,  öğretmenlerin iş listelerini görebilmesi gibi birçok işlem bu uygulamalar sayesinde yapılabilecek. 
 
E-okul ve  MEBSİS'teki nakil kabul günleri, atama onay tarihleri, hizmet içi onay işlemleri gibi işlemlerde de öğretmenlere kolaylık sağlayacak uygulama Takvimli işlerin zamanında yapılmasını sağlayacak. 
 
Öğretmenler elektronik yoklama alabilecek
 
Tanıtım toplantısında konuşan Selçuk, "E-Okul Öğretmen" uygulamasıyla da öğretmenler ve okul  yöneticilerine hizmet sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:
 
"Davranış notu, ders notu, sınav tarihi, öğrenci devamsızlıkları gibi  birçok konu gayet kullanıcı dostu şekilde ele alınabiliyor ve işlemler kolaylıkla  yürütülebiliyor. E-yoklama işi de buradan otomatik yapılıyor ve kayıtlar otomatik  tutulmuş oluyor. Öğretmenlerimiz kısa süre içerisinde elektronik yoklama  alabilecek, bunlar da e-okul sistemine otomatik gelebilecek. Öğrencilerimizin  devamsızlıklarıyla ilgili hususlar ve benzeri birçok konu aynı şekilde bir  otomasyon sistemi içerisinde hayata geçirilecek. Mobil uygulamalarla  öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin, müdür yardımcılarımızın daha az  bürokrasiyle uğraşmasını sağlayacağız ve işleri hızlandırmış olacağız."
 
E-Okul Öğretmen ve MEB Ajanda nasıl indirilir? 
 
Öğretmenler E-Okul Öğretmen ve MEB Ajanda uygulamaları ücretsiz indirebilecek. Öğretmenler öğrencilerin tüm akademik özelliklerini, bilgilerini  görüntüleyebilecekler. Bunun yanında Bakanlık da okul yöneticileri tarafından bu ve başka konularda anlık geri bildirim alınabilecek. 
 
 
 
MEB Ajanda kurulumu nasıl yapılır? 
1- Telefonunuz da daha önceden MEB Anahtar yüklü ise Google Play ve Apple AppStore uygulamasından uygulamayı güncelleyiniz.
 
2- MEB Anahtar uygulamasının ismi MEB Ajanda olarak değiştiği için Google Play Store veya Apple AppStore’ da MEB Ajanda olarak gözükecektir.
 
3- Telefonunuz da MEB Anahtar yüklü değil ise Google Play Store veya Apple AppStore üzerinden MEB Ajanda uygulamasını yükleyiniz.
 
4- Bilgisayarınız da https://mebbis.meb.gov.tr adresine giriniz.
 
5- MEBBİS’ e giriş yaptıktan sonra TC Kimlik Numaralı kullanıcınızı seçiniz.
 
6- Menüden Kişisel Bilgiler Modülünü seçiniz.
 
7- Modül menüsünden Uygulama Şifreleri ekranını seçiniz. 
 
8- Ekranda MEB Ajanda satırı yanında bulunan Şifre Üret yazısına tıklayınız.
 
9- MEB Ajanda satırında Uygulama Şifresi bölümünde oluşan şifre ile uygulamaya giriş yapacaksınız.
 
10- Telefonunuz da MEB ajanda uygulamasını açınız.
 
11- Tanıtım sayfalarından sonra Devam Et düğmesine tıklayınız. 
 
12- Uygulamaya giriş yapmak için TC Kimlik Numaranızı ve MEBBİS’ de oluşturmuş olduğunuz Uygulama Şifresini giriniz ve Giriş Yap düğmesine tıklayınız. 
 
13- Uygulamaya giriş yaptığınız zaman yandaki görüntü gelecektir. 
 
 

ETİKETLER

MEB Ajanda kurulumu MEB E-Okul Öğretmen MEB Ajanda E-Okul Öğretmen 2020 Milli Eğitim Bakanlığı MEBSİS Google Play MEB Ajanda Apple AppStore MEB ajanda Apple AppStore üzerinden MEB Ajanda uygulaması indirme Apple AppStore
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.