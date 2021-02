MEB açıkladı ve belli oldu! 26 Şubat; 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar...

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılıp açılmayacağı tartışılırken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan peş peşe açıklamalar geliyor.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Başvurular, 26 Şubat'a kadar alınacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

Yeni Kurs Programı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından kurs programları konulu resmi yazı yayınlandı. 2023 Vizyon Belgesi hedeflerinden biri olan "Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik her türlü bağımlılıkla mücadeleye ilişkin farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılacaktır." hedefini gerçekleştirmek için yeni hazırlanan 10 kurs programı ve güncellenen 1 kurs programı hayat boyu öğrenme kurumlarında uygulanmaya başlandı.81 ile gönderilen yazıda şöyle denildi;''Resmî Gazete ’de yayımlanan 10.07.2018 tarihli ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla politikalar oluşturmak, her yaş ve kademedeki vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya mesleki ve teknik alanlarda eğitim vermek, yaygın eğitim ve öğretim programlarını hazırlamak görevi Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce hayat boyu öğrenme kapsamında her yaş düzeyine ve her gruptan vatandaşlara meslekî teknik ve genel yaygın eğitim kursları düzenlenmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce yayınlanmış olan kurs programlarının Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı Kararı ile onaylanan Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programları'na göre güncellenmesi, talep edilen yeni kurs programlarının da yine aynı çerçevede hazırlanması gerekmektedir. Bu kapsamda; 30.03.2016 tarihli ve 26022156-101.04-E.3631715 sayılı yazımız gereği il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulan program komisyonlarınca hazırlanan ve taslak halinde Genel Müdürlüğümüze gönderilen programlar, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programları ve Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen diğer programlar çerçevesinde değerlendirilmekte ve yayımlanmaktadır. 2023 Vizyon Belgesi hedeflerinden biri olan "Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik her türlü bağımlılıkla mücadeleye ilişkin farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılacaktır.'' hedefini gerçekleştirmek için Başkanlığımızca yeni hazırlanan 10 kurs programının ve güncellenen 1 kurs programının hayat boyu öğrenme kurumlarında uygulanması planlanmaktadır.Makamlarınızca da uygun görülmesi hâlinde, Başkanlığımızca yeni hazırlanan ve güncellenen kurs programlarının Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanması, e-Yaygın sisteminde tanımlanarak hayat boyu öğrenme kurumlarında uygulamaya konulması hususunu olurlarınıza arz ederim.''

BAKAN YÜZ YÜZE EĞİTİM İLE İLGİLİ KÖTÜ HABERİ DUYURDU

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor." dedi. Bakan Selçuk, çevrim içi düzenlenen "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı nın (MEB) Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) meslektaşlarına seslenmişti. Öğretmenlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğretmek için öğrenme konusunda büyük çaba sarf ettiğini belirten Selçuk, öğretmenlerin bu süreçte velilerle daha aktif ve daha verimli iletişim içinde olduğunu söyledi.

Selçuk, öğretmenlerin dijital yeterliklerini geliştirdiğini ve ekranlara alışıp onu her zamankinden daha etkin kullandığını dile getirerek, sürecin birçok ülkeden daha başarılı şekilde yürütüldüğünü ve öğretmenlerin üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdiğini vurguladı. 15 Şubat Pazartesi itibarıyla yeni bir dönemin başlayacağına işaret eden Selçuk, salgının en kısa sürede engel olmaktan çıkmasını ve okulların açılmasını dilediğini ifade etti.Bakan Selçuk, salgının seyrine göre en "akli" kararı vermekle sorumlu olduklarını dile getirdi.

İhtimalleri hesaplayarak, tüm tedbirleri alarak öğretmenleri ve çocukları en güvenli şartlarda sınıflarda buluşturmak için çabaladıklarını anlatan Selçuk, şunları kaydetti:"Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor. Dolayısıyla biz yaş gruplarının taşıdığı riskleri, pedagojik gelişimleri, 7 ve 10. sınıflar gibi hiç açılmamış sınıfları, sınav ve staj durumu gibi çeşitli ve öncelikli etkenleri dikkate alarak planlamalarımızı yaptık. Salgının şartlarına göre en güvenli ve faydalı uygulamayı yürürlüğe koyacağız birlikte. Ayrıca bu dönemde oluşan öğrenme kayıplarını tespit ediyoruz. Bu kayıpları gidermek için öğrencilerimize gerekli desteği vermek üzere planlamalarımızı tamamladık. Yakın bir zamanda bu konudaki yol haritamızı sizlerle paylaşacağız."

"10 ayda 10 bin ders videosu hazırladık"

Selçuk, öğretmenlerin aktif kullanımı dolayısıyla günde yaklaşık 3 milyon canlı dersin yapıldığı EBA'nın, dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi haline geldiğini belirterek, "Milyonlarca çocuğunuza bu kanaldan ulaştınız, bu konuda dünyaya hep birlikte örnek olduk." dedi. Hedeflerinin dersleri hem nicelik hem de nitelik bakımından artırmak olduğunu aktaran Selçuk, şöyle devam etti: "Biz bu süreçte altyapımızı güçlendirdik ve erişim kapasitemizi mümkün olan en üst düzeye yükselttik. Eğitim hizmetlerinden evlatlarımızın adil şekilde yararlanması için şimdiye kadar 500 binden fazla öğrencimize tablet bilgisayar ve internet erişimi sağladık. Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin salon ve 162 mobil EBA Destek Noktası oluşturduk. Kırsal bölgelerdeki çocuklarımızın bu noktalara erişimi için ulaşım hizmeti sağladık. Çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca TRT EBA TV kanallarında 10 ayda, 10 bin ders videosu hazırlayarak çocuklarımıza üç televizyon kanalından ulaştık. EBA TV öğretmenlerime gece gündüz gösterdikleri bu fedakarlıktan ötürü hassaten teşekkür ediyorum."

"Uzaktan eğitim, salgın önümüzden çekilse ve yüz yüze eğitime dönsek de eğitimde önemli bir rol oynamaya, hayatımızda yer almaya devam edecek." ifadesini kullanan Selçuk, bu çerçevede 2020'de uzaktan eğitim sistemi üzerinden mesleki gelişim eğitimlerinin 2 milyon 234 bin kontenjanla öğretmen ve okul yöneticilerinin başvurusuna açıldığını kaydetti.

"1 milyon 373 bin 454 öğretmenimiz mesleki gelişim eğitimlerine katıldı"

Selçuk, öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimleri konusunda azim ve çaba gösterdiğini de dile getirerek, "1 milyon 373 bin 454 öğretmenimiz bu eğitimlere katıldı. Eğitimlerin uzaktan oluşu, bu süreçte bizlere avantajlar da sağladı. Yüz yüze eğitime kıyasla çok sayıda öğretmenimiz farklı eğitimlere katılma imkanı buldu, kendini geliştirdi, uluslararası geçerliliği olan sertifika sahibi oldu. Yarıyıl tatili ve 8-12 Şubat'ta mesleki çalışma döneminde 40 mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim sistemi üzerinden 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açtık. Çağın gereklilikleri, şartların doğurduğu ihtiyaçlar, sizlerin beklentileri ve teklifleriniz doğrultusunda eğitimlerimiz artarak devam edecek." bilgisini verdi.Öğretmenlerin yeni eğitim öğretim dönemi başlarken eğitimin şekli ve araçlarından çok muhteva ve niteliğini dikkate alması gerektiğini vurgulayan Selçuk, öğretmenlerin edindikleri tecrübeler ve yeni becerileriyle her yerde, her şartta mesleğin gereğini layıkıyla yerine getireceğini vurguladı.Selçuk, "Salgın nedeniyle sınıfların kapısını kapatmak zorunda kaldığımız günden bu yana evlatlarımız için gece gündüz ter döken, 'Ziya Öğretmenim burası bizde.' diyen siz meslektaşlarım, tek tek her biriniz bizim için çok değerlisiniz. Öğrencilerimizin ve ülkemizin güzel geleceği size emanet. Hepinize başarılı bir eğitim öğretim dönemi diliyorum." ifadelerini kullandı.