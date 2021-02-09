09 Şubat 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.549 0.89 EURO 8,5900 0.67
USD 7,0950 0.31 ALTIN 419,480 0.73
CANLI BORSA
TÜMÜ

MEB açıkladı ve belli oldu! 26 Şubat; 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar...

AA |  09 Şubat 2021 Salı - 13:14 | Son Güncelleme : 09 02 2021 - 13:28

Milli Eğitim Bakanlığı tek tek duyurdu. Tarihler belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonların beklediği açıklamayı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Başvurular, 26 Şubat'a kadar alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 81 ile yazı yollayıp yeni kurs programını açıklarken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise 15 Şubat Pazartesi itibarıyla yeni bir dönemin başlayacağına işaret ederek "Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor." dedi.


Koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılıp açılmayacağı tartışılırken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan peş peşe açıklamalar geliyor.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim  Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen  İOKBS, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Başvurular, 26 Şubat'a kadar alınacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce  sistem üzerinden onaylanacak. Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar  ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve  "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.
 
 
Yeni Kurs Programı açıklandı
 
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından kurs programları konulu resmi yazı yayınlandı. 2023 Vizyon Belgesi hedeflerinden biri olan "Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik her türlü bağımlılıkla mücadeleye ilişkin farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılacaktır." hedefini gerçekleştirmek için yeni hazırlanan 10 kurs programı ve güncellenen 1 kurs programı hayat boyu öğrenme kurumlarında uygulanmaya başlandı.81 ile gönderilen yazıda şöyle denildi;''Resmî Gazete’de yayımlanan 10.07.2018 tarihli ve 1 numaralı  Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla politikalar oluşturmak, her yaş ve kademedeki vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya mesleki ve teknik alanlarda eğitim vermek, yaygın eğitim ve öğretim programlarını hazırlamak görevi Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce hayat boyu öğrenme kapsamında her yaş düzeyine ve her gruptan vatandaşlara meslekî teknik ve genel yaygın eğitim kursları düzenlenmektedir.
 
Genel Müdürlüğümüzce yayınlanmış olan kurs programlarının Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı Kararı ile onaylanan Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programları'na göre güncellenmesi, talep edilen yeni kurs programlarının da yine aynı çerçevede hazırlanması gerekmektedir. Bu kapsamda; 30.03.2016 tarihli ve 26022156-101.04-E.3631715 sayılı yazımız gereği il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulan program komisyonlarınca hazırlanan ve taslak halinde Genel Müdürlüğümüze gönderilen programlar, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programları ve Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen diğer programlar çerçevesinde değerlendirilmekte ve yayımlanmaktadır. 2023 Vizyon Belgesi hedeflerinden biri olan "Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik her türlü bağımlılıkla mücadeleye ilişkin farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılacaktır.'' hedefini gerçekleştirmek için Başkanlığımızca yeni hazırlanan 10 kurs programının ve güncellenen 1 kurs programının hayat boyu öğrenme kurumlarında uygulanması planlanmaktadır.Makamlarınızca da uygun görülmesi hâlinde, Başkanlığımızca yeni hazırlanan ve güncellenen kurs programlarının Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanması, e-Yaygın sisteminde tanımlanarak hayat boyu öğrenme kurumlarında uygulamaya konulması hususunu olurlarınıza arz ederim.''
 
 
BAKAN YÜZ YÜZE EĞİTİM İLE İLGİLİ KÖTÜ HABERİ DUYURDU 
 
Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgının seyri  nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi  kısa vadede mümkün görünmüyor." dedi.  Bakan Selçuk, çevrim içi düzenlenen "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki  Çalışma Programı" dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Eğitim Bilişim  Ağı'ndan (EBA) meslektaşlarına seslenmişti.  Öğretmenlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde  öğretmek için öğrenme konusunda büyük çaba sarf ettiğini belirten Selçuk,  öğretmenlerin bu süreçte velilerle daha aktif ve daha verimli iletişim içinde  olduğunu söyledi.
Selçuk, öğretmenlerin dijital yeterliklerini geliştirdiğini ve  ekranlara alışıp onu her zamankinden daha etkin kullandığını dile getirerek,  sürecin birçok ülkeden daha başarılı şekilde yürütüldüğünü ve öğretmenlerin  üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdiğini vurguladı. 15 Şubat Pazartesi itibarıyla yeni bir dönemin başlayacağına işaret  eden Selçuk, salgının en kısa sürede engel olmaktan çıkmasını ve okulların  açılmasını dilediğini ifade etti.Bakan Selçuk, salgının seyrine göre en "akli" kararı vermekle sorumlu  olduklarını dile getirdi.
 
İhtimalleri hesaplayarak, tüm tedbirleri alarak öğretmenleri ve  çocukları en güvenli şartlarda sınıflarda buluşturmak için çabaladıklarını  anlatan Selçuk, şunları kaydetti:"Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü  şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı  anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün  görünmüyor. Dolayısıyla biz yaş gruplarının taşıdığı riskleri, pedagojik  gelişimleri, 7 ve 10. sınıflar gibi hiç açılmamış sınıfları, sınav ve staj durumu  gibi çeşitli ve öncelikli etkenleri dikkate alarak planlamalarımızı yaptık.  Salgının şartlarına göre en güvenli ve faydalı uygulamayı yürürlüğe koyacağız  birlikte. Ayrıca bu dönemde oluşan öğrenme kayıplarını tespit ediyoruz. Bu  kayıpları gidermek için öğrencilerimize gerekli desteği vermek üzere  planlamalarımızı tamamladık. Yakın bir zamanda bu konudaki yol haritamızı  sizlerle paylaşacağız."
 
 "10 ayda 10 bin ders videosu hazırladık"
 
 Selçuk, öğretmenlerin aktif kullanımı dolayısıyla günde yaklaşık 3  milyon canlı dersin yapıldığı EBA'nın, dünyada eğitim kategorisinde en çok  ziyaret edilen web sitesi haline geldiğini belirterek, "Milyonlarca çocuğunuza bu  kanaldan ulaştınız, bu konuda dünyaya hep birlikte örnek olduk." dedi. Hedeflerinin dersleri hem nicelik hem de nitelik bakımından artırmak  olduğunu aktaran Selçuk, şöyle devam etti: "Biz bu süreçte altyapımızı güçlendirdik ve erişim kapasitemizi mümkün  olan en üst düzeye yükselttik. Eğitim hizmetlerinden evlatlarımızın adil şekilde  yararlanması için şimdiye kadar 500 binden fazla öğrencimize tablet bilgisayar ve  internet erişimi sağladık. Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin salon ve 162 mobil  EBA Destek Noktası oluşturduk. Kırsal bölgelerdeki çocuklarımızın bu noktalara  erişimi için ulaşım hizmeti sağladık. Çalışmalarımız devam etmektedir.  Ayrıca  TRT EBA TV kanallarında 10 ayda, 10 bin ders videosu hazırlayarak çocuklarımıza  üç televizyon kanalından ulaştık. EBA TV öğretmenlerime gece gündüz gösterdikleri  bu fedakarlıktan ötürü hassaten teşekkür ediyorum."
"Uzaktan eğitim, salgın önümüzden çekilse ve yüz yüze eğitime dönsek  de eğitimde önemli bir rol oynamaya, hayatımızda yer almaya devam edecek."  ifadesini kullanan Selçuk, bu çerçevede 2020'de uzaktan eğitim sistemi üzerinden  mesleki gelişim eğitimlerinin 2 milyon 234 bin kontenjanla öğretmen ve okul  yöneticilerinin başvurusuna açıldığını kaydetti.
 
 "1 milyon 373 bin 454 öğretmenimiz mesleki gelişim eğitimlerine  katıldı"
  
Selçuk, öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimleri konusunda azim  ve çaba gösterdiğini de dile getirerek, "1 milyon 373 bin 454 öğretmenimiz bu  eğitimlere katıldı. Eğitimlerin uzaktan oluşu, bu süreçte bizlere avantajlar da  sağladı. Yüz yüze eğitime kıyasla çok sayıda öğretmenimiz farklı eğitimlere  katılma imkanı buldu, kendini geliştirdi, uluslararası geçerliliği olan sertifika  sahibi oldu. Yarıyıl tatili ve 8-12 Şubat'ta mesleki çalışma döneminde 40 mesleki  gelişim eğitimini uzaktan eğitim sistemi üzerinden 400 bin öğretmenimizin  başvurusuna açtık. Çağın gereklilikleri, şartların doğurduğu ihtiyaçlar, sizlerin  beklentileri ve teklifleriniz doğrultusunda eğitimlerimiz artarak devam edecek."  bilgisini verdi.Öğretmenlerin yeni eğitim öğretim dönemi başlarken eğitimin şekli ve  araçlarından çok muhteva ve niteliğini dikkate alması gerektiğini vurgulayan  Selçuk, öğretmenlerin edindikleri tecrübeler ve yeni becerileriyle her yerde, her  şartta mesleğin gereğini layıkıyla yerine getireceğini vurguladı.Selçuk, "Salgın nedeniyle sınıfların kapısını kapatmak zorunda  kaldığımız günden bu yana evlatlarımız için gece gündüz ter döken, 'Ziya  Öğretmenim burası bizde.' diyen siz meslektaşlarım, tek tek her biriniz bizim  için çok değerlisiniz. Öğrencilerimizin ve ülkemizin güzel geleceği size emanet.  Hepinize başarılı bir eğitim öğretim dönemi diliyorum." ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

MEB Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığı kurs okullar ne zaman açılacak? yüz yüze eğitim İOKBS bursluluk sınavı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.