MEB açıkladı! Ücretli öğretmenlik için başvuru şartları belli oldu!

üz binlerce kişi bekliyordu ve belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ücretli öğretmen görevlendirme kriterlerini açıkladı. MEB tüm illere yolladığı yazıda, yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenleri ne ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saat, geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilecebilecek. Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilecekler e-Devlet sistemi üzerinden başvuranlar üzerinden belirlenecek. Peki, ücretli öğretmen başvuruları nasıl yapılır? Ücretli öğretmen başvuru şartları ne? İşte MEB ücretli öğretmen görevlendirme kriterleri...

MEB, ek ders ücreti karşılığında yapılacak görevlendirmelerle ilgili yazısını illere gönderdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretli öğretmen görevlendirme kriterlerini belirlediği yazıya göre, yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenleri ne ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saat, geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilecebilecek.

USTA VE USTA ÖĞRETİCİLER DERS SAATLERİ DE BELLİ OLDU

MEB tarafından gönderilen yazıda ayrıca; usta ve usta öğretici olanlarda ise, resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate, resmi görevi bulunmayanlara ise hastada 40 saate kadar okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilecekler e-Devlet sistemi üzerinden başvuranlar arasından belirlenecek. Öğretim yılı içerisinde çeşitli nedenlerle ihtiyaç oluşması hâlinde bu kapsamda görevlendirme de yapılabilecek.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Bir alana birden fazla aynı nitelikleri taşıyanların başvuruları hâlinde sırasıyla; bir önceki öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen, Kamu Personel Seçme Sınavı puanı yüksek olan, diploma notu yüksek olan tercih edilecek. Eşitliğin devamı hâlinde

görevlendirilecek aday kura ile belirlenecek.

Emekliler, yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilebilecek. Bu kapsamda görevlendirilecekler, göreve başlamadan en az bir gün önce sosyal güvenlik kurumuna bildirilecek.

Görevlendirilenlerin ücretleri, zorunlu haller dışında görev yaptıkları ayı takip eden ayın en geç ilk beş iş günü içerisinde ödenecek, sosyal güvenlik primi kesintileri ilgili mevzuatı doğrultusunda aksatılmadan yapılacak.

Aynı belediye sınırları içinde alanlarında aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler, ek ders ücreti karşılığında ders okutanlara verilmeyecek.

Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yetkisi il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde olup sorunlar mahallinde çözülecek.

Usta öğretici olarak görevlendirileceklerde Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve

Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirlenen şartlar aranacak.

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