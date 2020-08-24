MEB açıkladı! Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan Eğitim ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan Eğitim ne zaman başlayacak? soruları milyonlarca öğrenci, eğitimci ve velinin merak ettiği konular arasında geliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile okulların açılacağını ve 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlayacağını ifade etmişti. MEB bugün uzaktan eğitim ile ilgili görüşlerin alınacağı platformu uygulamaya koydu. Bu uygulama ile eğitim uzaktan mı yapılacak soruları gündeme geliyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan Eğitim ne zaman başlayacak? 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında okullar açılacak mı? İşte MEB'in çalışmaları hakkında son bilgiler...

Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği okul kararı geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan Eğtim ne zaman başlayacak? sorularına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile cevap vermişti. Bakan Selçuk okulların açılacağını ve 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlayacağını ifade etmişti. Bugün öğretmenlerin çalışmalarının başlamasıyla birlikte yeni bir uygulama da devreye alındı. Uzaktan eğitim çalışmalarının geliştirilmesi ile ilgili herkesin görüşünü bildirebileceği platform MEB tarafından açıldı. "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" sitesi açılmasıyla birlikte pek çok kişi de eğitimin uzaktan eğitimle devam edebileceği yorumları yapılıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan Eğitim ne zaman başlayacak? İşte okullarla ilgili son gelişmeler...

Okulların açılma tarihi, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından en çok araştırılan konular arasında geliyor. Corona virüs süreciyle birlikte eğitim öğretim dönemini uzaktan eğitim ile tamamlayan öğrenciler, yeni dönemde eğitimin yüz yüze mi; yoksa yine EBA TV üzerinden uzaktan mı olacağını öğrenmeye çalışıyor. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı okulların açılış tarihi ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'tan gelmişti.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonların beklediği 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna geçtiğimiz hafta yanıt verdi. Bakan Selçuk okulların 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim ile açılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, '21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz.' dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI (MEB) ZİYA SELÇUK'UN AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

"Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz.

Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."

Hazırlanan destek materyalleriyle öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Selçuk, okullar açıldığında öğrencilere, öğretmenlere, okulların destek personeline, servis sürücülerine varana kadar okullarla ilgili herkesin sağlık durumunun HES kodları marifetiyle takip altında olacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, ailesinde ya da yakın çevresinde virüs tanısı konulmuş kişilerin bu sistem sayesinde tespit edileceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.

Servislerde, okul bahçesine, binasına girişte, ders başlayana kadar maske ve benzeri hususlardaki standartların daha önce hazırlanan kontrol kılavuzu çerçevesinde belirlendiğini anımsatan Selçuk, bu kapsamda hem öğrenciler, hem öğretmenler hem de veliler için bir takım rehberler hazırlandığını kaydetti.

Ziya Selçuk, teneffüslerde ve benzeri durumlara ilişkin standartların da bu kılavuzlarda yer aldığını ve zamanı geldiğinde ayrıntılı biçimde bunları açıklayacaklarını anlattı.

Maske tedarikinin Bakanlık tarafından da sağlanacağını, okulların hijyen standartlarını geliştirmek üzere çeşitli kurumlarla çalışmaları devam ettirdiklerini aktaran Selçuk, bu standartların denetimi için 2 bin denetmenin şu anda sahada ve okullarda olduklarını ve her bir okulun standardını gözden geçirdiklerini ifade etti.

Okulun ilk haftasında da özel bir uyum programı ortaya koyacaklarına işaret eden Bakan Selçuk, "Yani öğretmenlerle ilgili daha önce bir çalışmamız olacak ama çocuklarımız için de 1 hafta boyunca uyum çalışmaları konusunda açıklamalarımız devam edecek." diye konuştu.

Okulların hijyenini sağlamak için temizlik ve güvenlik personeli alımının da süratle devam ettiğine dikkati çeken Selçuk, salgın şartları nedeniyle bu personelin sayısında artışa gidildiğine değindi.

Okullarla ilgili bütün ihtiyaç kalemlerinin tek tek çıkarıldığını ve il, ilçe, okul düzeyinde nelere ihtiyaç olduğunun somut şekilde ortaya konulduğunu anlatan Ziya Selçuk, buna uygun şekilde okullara mali destek vermek ve diğer teknik destekleri sağlamak için de gereken planlamaları yaptıklarını, bu hafta içinde il müdürleriyle de bir toplantı yapacaklarını açıkladı.

Her bir ili kendi durumunu dikkate alarak tek tek incelediklerini anlatan Selçuk, kısa zaman içerisinde öncelikli okullardan başlamak üzere bu desteklerin ulaştırılacağını hatırlattı.

EĞİTİMLE İLGİLİ FİKİRLER ALINACAK

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim süreci ile ilgili öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin görüşlerini almak için 'Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var' eğitim sitesini uygulamaya koydu.

Bakan Selçuk “Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var” diyen herkese seslendi:

“Sadece uzmanların değil; tüm öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, ailelerin çok özgün fikirleri var. Her birinden yararlanabilmek için “Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var” paylaşım sitesini açtık. Her yurttaşımız uzaktan eğitime ilişkin fikrini buraya yazabilir. Herkesin fikrine ihtiyacımız var.”

'UZAKTAN EĞİTİM OKUL GİBİ OLMALI'

Uygulamalar ve rakamlar kadar uzaktan eğitim sürecinin insani, vicdani ve ahlaki boyutunun da bir o kadar önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk,“Biz uzaktan eğitimde bazı inceliklerin kaybedilmemesi, hatta bu incelikler konusunda daha özenli davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Okul, yalnızca ‘öğretilen’ yer değil, aynı zamanda yaşanılan bir yer… Uzaktan eğitim de tıpkı bir okul gibi olmalı. Sadece ders içeriklerinin sunulduğu bir platformdan ziyade okulun sıcaklığını ve samimiyetini de yansıtmalı.” dedi.