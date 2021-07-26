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MEB açıkladı! İşte 2021 LGS kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçları raporu!

26 Temmuz 2021 Pazartesi - 11:48 | Son Güncelleme : 26 07 2021 - 11:48

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 LGS tercih sonuçlarını açıkladı. Lise tercih sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte Bakanlık 2021 LGS raporunu da yayınladı. MEB tarafından yayımlanan LGS raporuna göre, LGS'de öğrencilerin yaklaşık yüzde 35'i sınavla girilen liseleri tercih etti. Bu yıl sınavla yerleşen öğrencilerin alt testlerdeki doğru cevap ortalamaları tüm öğrencilerin ortalamasından daha yüksek çıktı. Sınavla yerleşen öğrencilerin yüzde 30'unun puanının 400-500, yüzde 50'sinin puanının ise 300-399 aralığında olduğu görüldü. Peki, LGS'ye kaç kişi girdi? LGS'de kaç kişi yerleşti? İşte MEB 2021 LGS raporu ile ilgili detaylar...


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2021 LGS tercih sonuçlarını açıkladı. Adaylar, Bakanlığı meb.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilecek. 
 
 
LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ? 
 
MEB LGS tercih sonuçları ile birlikte 2021 LGS'ye ilişkin bir rapor da yayımladı. Bakanlık tarafından açıklanan 2021 Liselere  Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınava  1 milyon 38 bin 492 öğrenci katıldı ve sınav sonuçlarına göre 358 bin 187 öğrenci  (yüzde 34,5) sınavlı okul tercihinde bulundu. 
 
Bakanlık tarafından 2021 LGS kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçları,  Eğitim Analiz Değerlendirme serisi kapsamında raporlaştırıldı.
 
"2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Kapsamında İlk Yerleştirme  Sonuçları" başlığı ile yayımlanan rapor, yerleştirme sonuçları ile ilgili, "2021  Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavla Yerleşen Öğrencilerin Performansı"  başlıklı rapor ise merkezi sınav puanı ile yerleşen öğrencilerin sınav  performansları ile ilgili detaylı analizler içeriyor.
 
SINAVLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARI YÜKSEK
 
Raporlara göre, bu yıl merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci  katıldı ve sınav sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 34,5'ine denk gelen 358 bin  187'si sınavlı okul tercihinde bulundu.
 
LGS İLE KAÇ KİŞİ KLİSELERE YERLEŞTİ?
 
Tercih yapan öğrencilerden 168 bin 924'ü merkezi sınav puanına göre bir ortaöğretim kurumuna yerleştirildi.
 
Bu öğrencilerin alt testlerdeki doğru cevap ortalamalarının sınava  giren tüm öğrencilerin ortalamalarından oldukça yüksek olduğu görüldü.
 
20 soruluk Türkçe alt testinde sınavla yerleşen öğrencilerin  ortalaması 14,86 iken tüm öğrencilerin ortalaması 9,41 olarak hesaplandı.
 
Fen bilimleri alt testinde sınavla yerleşen öğrencilerin ortalaması  13,97, tüm öğrencilerin ortalaması ise 8,04 oldu.
 
Sınavla yerleşen öğrencilerin matematik alt testi ortalaması 7,56  olarak kayda geçti. Bu rakamın, tüm öğrencilerin ortalamasında 4,20 olduğu  görüldü.
 
10 soruluk T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde sınavla  yerleşen öğrencilerin ortalaması 8,12, tüm öğrencilerin ortalaması 5,23, din  kültürü ve ahlak bilgisinin 10 soruluk alt testinde sınavla yerleşen öğrencilerin  ortalaması 8,57, tüm öğrencilerin ortalaması ise 6,35 olarak hesaplandı.
 
10 soruluk yabancı dil alt testinde sınavla yerleşen öğrencilerin  ortalaması 7,55 iken tüm öğrencilerin ortalaması 4,93 oldu.
 
SINAVLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 30'U 400-500 ARASINDA PUAN ALDI
 
Raporda, sınavla yerleşen öğrencilerin puan aralıklarına da yer  verildi. Sonuçlara göre, sınavla yerleşen öğrencilerin yüzde 30'unun puanının  400-500, yüzde 50'sinin puanının ise 300-399 aralığında olduğu görüldü.
 
Veriler, sınavla yerleşen öğrencilerin çoğunlukla 300-500 aralığında  puan aldıklarını ortaya koydu.

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