MEB açıkladı! Sınav tarihleri...

MEB sınav takvimini paylaştı. MEB'in yayımladığı sınav takvimine göre, sınavlar 5-6 Aralık tarihlerinde yapılacak. Mezuniyet için gerekli olan kredi toplamı ise 170 olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020-2021 eğitim öğretim yılı Açık Lise sınav takvimini paylaştı. Peki, Açık öğretim lise sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav tarihleri belli oldu mu? MEB AÖL sınav tarihi...

Lise eğitim lerini açık öğretim liselerinden devam eden öğrenciler, 1. dönemin sonuna yaklaşırken sınavların ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da 2020-2021 eğitim öğretim yılı Açık Lise sınav takvimini paylaştı. Peki, Açık öğretim lise sınavı ne zaman? AÖL 1. dönem sınav tarihleri belli oldu mu? MEB AÖL sınav tarihi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitimlerine devam eden öğrenciler için geri sayım başladı. Açık lise sınavlarına az bir süre kala Açık öğretim liselerinde eğitimine devam eden öğrenciler açık öğretim sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? Açık öğretim sınavları tarihi...

AÇIK ÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, AÖL sınavları 5-6 Aralık tarihlerinde yapılacak. AÖL sınav giriş belgeleri ise sistem üzerinden 2 Aralık Çarşamba günü adayların erişimine açılacak. Açık öğretim sınav yerleri http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden öğrenci şifresi ve kimlik numarası ile öğrenilebilecek.

İŞTE MEB AÖL SINAV TAKVİMİ

MEB AÇIKLADI! MEZUNİYET İÇİN KREDİ TOPLAMI...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ile ilgili yaptığı açıklamada, AÖL'de mezuniyet için gerekli olan kredi toplamını 170 olarak belirlediklerini söyledi. AÖL güz dönemi sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.