MEB Açık Lise sınavları (AÖL) ne zaman? AÖL sınav yerleri belli oldu!

Açıköğretim Lisesi 2019-2020 Eğitim yılının 2. dönem sınavları adaylar tarafından merak ediliyor. Corona virüs nedeniyle ertelenen sınavlar ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Temmuz ayı içinde tamamlanacak olan AÖL sınavları adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, Açık lise sınavları (AÖL) ne zaman? AÖL sınav yerleri belli oldu mu? İşte AÖL sınavları ile ilgili merak edilenler...

Açıköğretim Lisesi sınavları için geri sayım başladı. Corona virüs nedeniyle ertelenen Açıköğretim Lisesi 2019-2020 Eğitim yılının 2. dönem sınavlarının tarihleri de belli oldu. Peki, Açık lise sınavları (AÖL) ne zaman? AÖL sınav yerleri belli oldu mu? AÖL sınavları tarihleri...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim yılının 2. Dönem AÖL sınavları 25 - 26 Temmuz tarihlerinde uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinden yapılan açıklamada Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldığını belirtildi.

AÖL SINAVINA GİRİŞ BELGELERİ

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Açık Öğretim Kurumları 2019-2020 2. dönem sınavına girecek olan öğrencilerin sınav yerleri belli oldu.

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavı'nın 1. oturumu cumartesi günü saat 09.30'da 2. oturumu ise cumartesi günü saat 14.00'de, 3. oturumu ise pazar günü saat 09.30'da başlayacak.

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakika olarak uygulanacak.