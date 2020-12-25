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MEB 81 ile yazı yolladı ve belli oldu! Yapılan sınavlar da iptal mi?

AA |  25 Aralık 2020 Cuma - 17:36 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 17:36

MEB'in yüz yüze yapılacak sınavları ertelemesinin milyonlarca kişi merak ediyordu. MEB, 81 ile yazı yollayarak notların nasıl verileceğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda liselerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde bugüne kadar sınav gerçekleştirilememiş derslerden herhangi bir sınav yapılmamasına karar verildiği belirtildi. Bu döneme ilişkin kalan sınavlar, salgının seyri göz önünde bulundurularak yapılacak planlama doğrultusunda 15 Şubat 2021 sonrasına ertelendi. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin iş ve işlemler bu sınavların yapılmasından sonra tamamlanacak, karne basımı ve dağıtımı yapılmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nı yazısına göre şimdiye kadar yapılan sınavların geçerli olduğu belirtildi. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 22 Ocak'a kadar uzaktan devam edeceği belirtilen yazıda, ikinci dönemin ise 15 Şubat'ta başlayacağı vurgulandı.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu sene ortaokul ve liselerle yüz yüze yapılacağı  açıklanan sınavlara ilişkin yeni aldıkları kararı sosyal medya hesabından  duyurdu.Sınavlarla ilgili öğrencilere yönelik "Eğitimi, ders konularını  sizlere yüklemek için değil, sizleri bilgiyle yetiştirmek ve donanımlı bir  şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar  aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı  yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu  eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar." ifadelerini kullanan Selçuk, bu yıl  olağanüstü bir süreçten geçildiğini vurguladı. Sürecin hızlı değiştiğine ve kararların uzun değerlendirmeler  doğrultusunda alındığına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:
Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın  değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık.  Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem  ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci  dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz.  Lütfen siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız  olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz."
 
81 İLE YAZI GÖNDERİLDİ...
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen  "sınavların ertelenmesi" konulu yazıda, Bakanlığa bağlı resmi ve özel örgün  ortaöğretim kurumlarında eğitim ile öğretim faaliyetlerinin, 4-22 Ocak 2021  tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği ve bu tarihler arasında  eğitim kurumlarında sadece ölçme ile değerlendirme uygulamalarının yapılacağı  belirtildi. Resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim  ve işleyişe ilişkin usul ve esasların ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde  yürütüleceği ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin 15 Şubat  2021 Pazartesi günü başlayacağının daha önce açıklandığı hatırlatılan yazıda,  şunlar kaydedildi: "Ancak salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile yaşanabilecek öğrenci  ve veli hareketliliği göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmeler  sonucunda özel ve resmi tüm ortaöğretim kurumlarında, 2020-2021 eğitim ve öğretim  yılının birinci dönemine yönelik bugüne kadar sınav yapılamamış derslerden  herhangi bir sınav yapılmamasına karar verilmiş olup bu döneme ilişkin kalan  sınavlar, salgının seyri göz önünde bulundurularak yapılacak planlama  doğrultusunda 15 Şubat 2021 tarihinden sonrasına ertelenmiştir. 2020-2021 eğitim  ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin iş ve işlemler bu sınavların  yapılmasından sonra tamamlanacak olup karne basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır.
 
Bugüne kadar gerçekleştirilmiş ölçme ve değerlendirme uygulamaları  geçerli olup bu kapsamda, derslere ilişkin yapılmış olan sınavlar ile performans  çalışmalarına ilişkin puanların e-okul sistemine işlenmesi sağlanacaktır. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı  ortaöğretim düzeyindeki okullarda öğrenim gören tüm kademe ve sınıf seviyeleri  ile özel eğitim sınıflarında eğitim gören özel eğitim öğrencileri için sınavlar  yapılmayacak olup bu öğrencilerin tüm derslere ilişkin birinci dönem puanları,  ders etkinliklerine katılım ve performans çalışmaları üzerinden değerlendirilerek  oluşturulacaktır."
 
 Yazıda, eğitim ve öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla,  birinci dönemin sona ereceği 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edileceği  aktarıldı.Yarıyıl tatili ile ikinci ara tatilin birleştirilerek uygulanacağı 25  Ocak-12 Şubat 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim faaliyetlerine ara  verileceği hatırlatılan yazıda, birinci döneminden kalan sınavlar ile ikinci  dönemin ilk haftası içerisinde yapılması gereken sorumluluk sınavlarının  uygulanma tarihleri ve bunlara ilişkin usul ve esaslara dair gerekli  açıklamaların daha sonra yapılacağı bildirildi.
 
 
 
Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullardaki ölçme ve değerlendirme  uygulamaları
 
Bakan Selçuk imzalı "ölçme ve değerlendirme uygulamaları" konulu  yazıyla da 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde yüz yüze sınav  yapılmamasına karar verilen resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul, imam hatip  ortaokulu ve özel eğitim ilkokul ve ortaokullarında yapılması gereken ölçme ve  değerlendirme uygulamalarına ilişkin işlemler belirlendi. Yazıya göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile  sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem  sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam  edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik  ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak, ayrıca yapılmış olan sınavlar varsa  hesaplamaya dahil edilecek.
 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve  varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak, bu  sınıflarda da ayrıca yapılmış olan sınavlar varsa hesaplamaya dahil olacak.
 
  
 
 
 

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