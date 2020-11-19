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MEB 81 ile yazı yolladı! Ve belli oldu, 4 Ocak'a kadar yasak...

19 Kasım 2020 Perşembe - 17:04 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 17:51

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 81 ile yazı yolladı. Milyonlarca kişinin beklediği yazıda tarih açıklandı ve 4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacak. Bakanlık yazısında 4 Ocak'tan sonra sınavların ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanıyor.

Öte yandan süreç içerisinde hastalık, izin ve benzeri nedenlerle canlı ders uygulaması yapamayan öğretmenlerin yerine öğretmen görevlendirmesi yapılacak. BİLSEM öğrenci seçim sürecinde yetenek alanlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen bireysel değerlendirmeler yapılmayacak. Yaygın eğitim faaliyeti yapan özel öğretim kurumlarında dönem sonu sınavları sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla resmi ve özel örgün eğitim  ile hayat boyu öğrenme kurumlarında 20 Kasım 2020'den 4 Ocak 2021'e kadar yüz  yüze eğitime verilen araya ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine yazı  gönderildi.
 
Buna göre, süreç içerisinde hastalık, izin ve benzeri nedenlerle canlı  ders uygulaması yapamayan öğretmenlerin yerine öğretmen görevlendirmesi  yapılacak.
 
Uzaktan eğitim sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi  amacıyla okul yönetimleri tarafından zümre öğretmenleri ve rehberlik servisinde  görevli öğretmenlerle birlikte yapılacak planlama doğrultusunda öğretmenler  haftada en az 1 gün okula giderek değerlendirme yapacak ve sınıf defterlerini  işleyecek.
 
4 Ocak'a kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav  yapılmayacak. Bu tarihten sonra sınavların okul ortamında yüz yüze yapılması  planlanıyor ancak 4 Ocak'tan sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili  hususlar salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacak.
 
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci seçim sürecinde yetenek  alanlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen bireysel değerlendirmeler  yapılmayacak.
 
Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında aralarında motorlu taşıt  sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları gibi yaygın eğitim  faaliyeti yapan özel öğretim kurumlarında dönem sonu sınavları sokağa çıkma  kısıtlaması kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek.
 
Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına 4 Ocak 2021'e  kadar ara verilecek ayrıca pansiyonlarda da barınma hizmeti verilmeyecek.
 
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için ilkokul 3'üncü sınıflara yönelik  İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulama süreci ve takvimine ilişkin  işlemler, okulların yüz yüze eğitime açılmasına kadar ertelendi.
 
BAKAN SELÇUK'TAN SINAVLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI
 
Bakan Selçuk sınavlarla ilgili açıklamada bulunmuş ve sınavların iptal edilmediğini, ertelendiğini duyurmuştu. Selçuk açıklamasında, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam." ifadelerini kullandı. Bakanlığa bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da uzaktan eğitim kapsamda. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacak. 5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki “bireysel eğitimler” yüz yüze gerçekleştirilebilecek.
 

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