MEB 81 ile yazı gönderip resmen duyurdu! 31 Ağustos itibarı ile...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu. 81 ile Bakan Selçuk imzası ile gönderildi. Tarihler netleşti. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi belli oldu. 31 Ağustos itibarı ile öğretmenlerin mesleki çalışmaları başlayacak. Öğrenciler için ise birinci dönem 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

MEB harekete geçti. Bakan Selçuk imzası ile yeni karar 81 ile bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge yayınlandı. Genelgede yeni eğitim öğretim yılının takvimi açıklandı. Bakanlık genelgesinde şunlara vurgu yapıldı: "2020-2021 eğitim ve öğretim yılı, Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda uzaktan ve yüz yüze eğitim ile tamamlanacak olup Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumunda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminin Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Buna göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında;

1- Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacaktır.

2- Birinci dönem, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecektir.

3- 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos - 03 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

4- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

5- Covid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecektir.

6- Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma günü sona erecektir.

7- Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecektir.

8- İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecektir.

9- İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecektir.

10- Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi” örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.

11- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.'' denilmiştir.

2021-2022 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

DERS YILI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞİ : 6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - 17 HAZİRAN 2022 CUMA

1) Ramazan Bayramı Tatili : 02, 03, 04, 05 Mayıs 2022 tarihlerinde olup 3,5 gündür.

2) Kurban Bayramı Tatili: 09-13 Temmuz 2022 tarihleri arasında olup, 4,5 gündür. Bu tatil 2021-2022 ders yılı dışında kalmaktadır.

3) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında öğrenciler okuldaki törenlere katıldıkları için bu resmi tatil günleri işgünü olarak sayılmaktadır.

4) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin çalışma takvimine dair 15 inci Maddesinin birinci fıkrası hükümleri doğrultusunda; " Ders yılı iki döneme ayrılır ve her dönemde bir ara tatil yapılır . Ders yılının başlaması, yarıyıl tatili, ara tatiller ile yaz tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanlıkça duyurulur. Ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır.

Ancak 180 inci iş gününün hafta arasına rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, haftanın son iş gününe kadar uzatılır. Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günlerle öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî ve mahallî bayram günleri sayılarak hesaplanır. Bu tarihler göz önünde bulundurularak millî eğitim müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi valilik onayı ile yürürlüğe konur."

5) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin çalışma takvimine dair 5 inci Maddesinin birinci fıkrasına göre; "Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır."