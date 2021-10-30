MEB 750 engelli öğretmen ataması yapacak! Başvuru tarihleri belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde 750 engelli öğretmen ataması yapılacağının müjdesini vermişti. Açıklamanın ardıdan binlerce öğretmenin gözü MEB tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Peki, 750 engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlayacak? İşte Bakan Özer'in açıklamaları...

750 engelli öğretmen alımı için gözler başvuruların alınacağı tarihe çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 50 engelli öğretmen ataması'nın müjdesini vermiş, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de başvuruların alınacağı tarihi açıklamıştı. Peki, 750 engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlayacak? İşte Bakan Özer'in açıklamaları...

750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise "2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. " ifadelerini kullandı.

750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Henüz kadro dağılımı hakkında bir açıklama gelmedi. MEB tarafından önümüzdeki günlerde konuyla ilgili duyuru yayınlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurmasından sonra atama takvimini belirlediklerini kaydeden Özer, "2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." bilgisini paylaştı.

Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 bin öğretmen atamasının ardından 750 engelli öğretmen atama müjdesinin kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, "Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.