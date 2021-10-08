MEB, 6 bin 132 personel alımı yapacak! MEB personel alımı başvuru tarihi…

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel alımı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 bin 593 aşçı, 3 bin 279 aşçı yardımcısı 260 da fizyoterapist almak için ilana çıktı. Başvuracak adayların 2020 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmaları gerekiyor.

Başvurular 25 Ekim ila 5 Kasım tarihleri arasında alınacak. Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.

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Pozisyonlara alım yapılmasına ilişkin duyuru, Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlandı. Duyuruda belirtilen nitelikleri taşıyan adayların, başvurularını 25 Ekim 2021 Pazartesi gününden 5 Kasım 2021 Cuma günü 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu veya e-Devlet https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden tamamlamaları gerekiyor.

Adaylar istenilen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecek. Gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının talebi hâlinde belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edecek.

Adaylar sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacak.

Atama sonuçları, 12 Kasım 2021 tarihinde, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden ilan edilecek.

Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak.