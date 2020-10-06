MEB 500 bin tablet dağıtımı nasıl yapılır, kimlere dağıtılacak? MEB Haydi Şimdi ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılıyor?

Ücretsiz tablet dağıtımının ne zaman yapılacağı merak edilirken, MEB Haydi Şimdi kampanyası konusunda en son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslenerek, korona virüs salgındaki son durumu, iç – dış güvenlik konusu, okulların akıbeti hakkında bilgi verdi, değerlendirmelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir yürütülen çalışmanın altını çizen Erdoğan, 'İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık.' İfadelerini kullandı. Peki, MEB 500 bin tablet dağıtımını nasıl yapacak? Ücretsiz bedava tablet bilgisayar laptop almak içine ne yapılır?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı millete seslendi. MEB ücretsiz tablet açıklaması merakla beklenirken, Erdoğan konuyla ilgili sürecin başladığını duyurdu. Corona virüsü nedeniyle eğitimin uzaktan devam edilmesi internet, bilgisayar ve tablet gereksinimi gündeme getirince, Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyaç sahibi gençler için bir çalışma yürüttü ve Haydi Şimdi isimli bir kampanya düzenledi. Kampanyaya birçok kurum ve kuruluş, sanatçı, iş insanı destek sundu. Kampanya kapsamında ilk olarak 500 bin tablet dağıtacak. İşte MEB ücretsiz tablet konusu hakkında merak edilenler…

500 BİN TABLET KİMLERE VERİLECEK, NASIL BAŞVURULUR?

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin internet altyapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yürüttüğünü, bu konuyu ilgili kuruluşlar Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yürütmek suretiyle hızla mesafe almanın gayreti içerisinde olacaklarını aktardı. Erdoğan, bu işin ciddi bir altyapısının olduğunu, bunun sağlanması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği ücretsiz tablet dağıtımının ne zaman ve nasıl olacağı henüz netleşmedi. Söz konusu imkandan yararlanmak için başvuruların nereden alınacağı konusu da henüz bilinmiyor.

Ücretsiz tablet başvurularıyla ilgili detaylar henüz netleşmedi.