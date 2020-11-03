MEB 2021 öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu? Öğretmen atamaları azalacak mı?

Milyonlarca öğretmen adayının gözü Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda. Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, ÖSYM Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonda sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı yatırım bütçesini, 5,8 milyar liradan yüzde 94 artırarak 11,3 milyar liraya çıkarttıklarını ifade etti. Komisyondaki konuçmasında 40 yaş ve altındaki öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısının yüzde 62'sine tekabül ettiğinin altını çizen Ziya Selçuk, resmi eğitim kurumlarında görev yapan 974 bin 837 öğretmenin bulunduğunu, hükümetleri döneminde atanan öğretmen sayısının, mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 71'ine karşılık geldiğini dile getirdi. Bakan Selçuk'un açıklamalarını dikkatle takip eden öğretmen adayları, 2021 bütçesine öğretmen atamalarının dahil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki, 2021 öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu? İşte 2021 öğretmen atamaları ile ilgili son gelişmeler...

Milli Eğitim Bakanlığı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2021 yılı bütçesi görüşülüyor. Komisyonda sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2020 çalışmaları ve 2021 yılı bütçesi ile ilgili bir sunum geçekleştirdi. Bakan Selçuk, Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının, ilköğretimde 16'ya, ortaöğretimde de 11'e düştüğünü belirterek, 40 yaş ve altındaki öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısının yüzde 62'sine tekabül ettiğinin altını çizdi. Bakan Selçuk, norm kadro doluluk oranlarnın ise Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 95, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 93, ülke genelinde ise yüzde 92 seviyesinde olduğunu açıkladı. Peki, 2021 yılında öğretmen atamaları olacak mı? 2021 öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu? İşte 2021 öğretmen atamaları hakkında merak edilenler...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığı , Yüksek Öğretim Kurulu, ÖSYM Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin 2021 yılı bütçesi görüşüldü. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tekli eğitime geçiş ve okul öncesi eğitim hedefimiz, uzaktan eğitim, okullardaki deprem güçlendirme faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel önem verdiğimiz alanlar için Milli Eğitim Bakanlığı yatırım bütçesini, 5,8 milyar liradan yüzde 94 artırarak 11,3 milyar liraya çıkartıyoruz." dedi.

Toplumun tüm kesimlerini içine alan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütebilmek için program bütçeye göre hazırlanan eğitim bütçesinin 211 milyar 993 milyon 156 bin lira olarak belirlendiğini bildiren Selçuk, bu rakamın 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sini oluşturduğunu söyledi.

Bakan Selçuk, resmi eğitim kurumlarında görev yapan 974 bin 837 öğretmenin bulunduğunu, hükümetleri döneminde atanan öğretmen sayısının, mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 71'ine karşılık geldiğini dile getirdi.

TÜRKİYE'DEKİ ÖĞRETMEN PROFİLİ

40 yaş ve altındaki öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısının yüzde 62'sine tekabül ettiğinin altını çizen Ziya Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız, ilköğretimde 16'ya, ortaöğretimde de 11'e düşmüştür. Ülkemizin tüm coğrafi bölgelerindeki öğretmen doluluk oranları birbirine yakın bir seviyeye yükseltilmiştir. Norm kadro doluluk oranları Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 95, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 93, ülke genelinde ise yüzde 92 seviyesindedir."

MEB 2021 ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunumunda öğretmen atamalarına dair bilgi paylaşmadı. Ancak, Bakan Selçuk daha önce katıldığı bir televizyon programında, öğretmen adaylarının sosyal medya paylaşımları üzerine şunları söylemişti:

''Atama bekleyen öğretmenlerden mesaj gelmesi normal. Zaman zaman görüşüyoruz. İmkanlar ölçüsünde nasıl alabilirizin peşindeyiz. Dolayısıyla bu yıl 40 bin atma olmuş oldu. 2020 içerisinde yeni bir atamamız yok. 2021 için yeni çalışmalarımız olacak.''

YILLIK ATANACAK ÖĞRETMEN SAYISI AZALACAK!

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Burhanettin Dönmez, Hürriyet Gazetesi'nden Nuran Çakçakçı'ya 2021 öğretmen ataması için açıklamada bulunmuştu. Dönmez, "önümüzdeki yıllarda sadece emekli olan öğretmenlerin yerine öğretmen alacağız. Öğretmenlerin yüzde 87'si 50 yaşın altında. 60 yaş üstü öğretmenlerimizin oranı sadece yüzde 1.48" demişti.

Dönmez, "bu nedenden dolayı önümüzdeki yıllık atanacak öğretmen sayısı giderek azalacak. Yıllık atanacak öğretmen sayısı 10 bin olabilir" ifadesini kullanmıştı.