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MEB 2021 LGS tercih rehberi ve liselerin yüzdelik dilimlerini açıkladı!

30 Haziran 2021 Çarşamba - 11:16 | Son Güncelleme : 30 06 2021 - 11:17

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.


Bakanlık tarafından, 2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan  tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki  öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih  rehberleri hazırlandı.
 
Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020'de bu  okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de  açıklandı.
 
Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban  ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar  hakkında fikir edinebilecek.
 
Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların  kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.
 

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